Vendimia 2026: estadías más cortas, pero con un gasto récord que oxigenó al sector de turismo

Vendimia 2026: estadías más cortas, pero con un gasto récord que oxigenó al sector.

La Fiesta de la Vendimia cerró con un balance que, si bien no alcanza los récords históricos de la era Previaje, representa un "respiro" para los empresarios de Mendoza. Según datos del Ente Provincial de Turismo , la ocupación promedio se ubicó en un 85% , superando el 73% registrado el año pasado, aunque todavía por debajo del 88% alcanzado en 2023.

El epicentro de los festejos vendimiales, el Gran Mendoza, funcionó como el principal traccionador de la demanda con un 85% de ocupación , lo que se traduce en 41.593 personas circulando por la zona de influencia de la capital.

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Esta cifra es significativamente positiva para el sector: representa un crecimiento de 10 puntos porcentuales respecto a 2025 y de 12 puntos frente a 2024.

Además, se observó una marcada extensión del flujo turístico hacia los corredores de montaña como Cacheuta y Potrerillos , así como hacia el Valle de Uco , consolidando la tendencia de los visitantes de combinar la agenda cultural del Teatro Griego con experiencias de naturaleza y enoturismo.

turismo, vendimia, mendoza El fin de semana vendimial, se registraron 41.593 personas circulando por la zona de influencia de la capital. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Rentabilidad: menos tiempo, más consumo

De acuerdo con la información a la que accedió Sitio Andino, la estadía promedio se mantuvo en tres días (una tendencia a viajes más cortos y focalizados) y la rentabilidad por pasajero fue la clave del éxito económico. Desde el Emetur indicaron que el gasto diario estimado por persona ascendió a $94.207, lo que generó una inyección total de $11.700 millones en la economía local.

Ricardo Beccaceci, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, destacó que los alojamientos de mayor categoría fueron los que presentaron los niveles de ocupación más altos.

Este dato confirma que Mendoza sigue siendo un destino de referencia para el turismo premium, atraído por la gastronomía de alta gama y las experiencias exclusivas vinculadas al vino.

turismo en mendoza, parque general san martin, clima, tiempo, pronostico, verano, calor.jpg Conocé el pronóstico del tiempo para este domingo 16 de febrero en Mendoza. Foto: Yemel Fil

Perfil del visitante

En cuanto al origen de los turistas, el mercado nacional volvió a ser el sostén principal de la fiesta. No obstante, se registró una sólida presencia de viajeros internacionales, destacándose los arribos desde Brasil, Europa y Estados Unidos.

Por su parte, desde la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Argentina (AEHGA) en Mendoza informaron que en los 34 hoteles nucleados en la cámara dentro del Gran Mendoza, el nivel de ocupación alcanzó el 76%.

Para el sector privado, el balance de la Vendimia 2026 deja una sensación de alivio y estabilidad, permitiendo proyectar el resto del semestre con mayor previsibilidad tras un periodo de marcada incertidumbre económica.