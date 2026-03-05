5 de marzo de 2026
Crecen las expectativas

Vendimia en Mendoza: fuerte movimiento turístico y la ocupación hotelera alcanza el 80%

El fin de semana vendimial genera un repunte en la actividad turística. Los hoteles de mayor categoría lideran la ocupación. Hay fuertes expectativas del sector turístico.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
En el marco de la edición 90 de la Fiesta Nacional de la Vendimia, Mendoza ya registra un fuerte movimiento turístico. A días del Acto Central, el clima vendimial comienza a sentirse en toda la provincia y el sector hotelero mantiene el optimismo por la llegada de visitantes durante uno de los momentos más importantes del calendario turístico local.

De acuerdo con un análisis preliminar del sector, los hoteles de cuatro y cinco estrellas alcanzaron niveles de ocupación de entre el 80% y el 85%, mientras que los hoteles de tres estrellas registraron entre el 60% y el 70%.

Según indicó el presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, Ricardo Beccaceci, manifestó que si bien no se trata de un relevamiento minucioso, los datos reflejan que la demanda superó la registrada en las últimas semanas y respondió a las expectativas generadas por el calendario vendimial.

turismo, mendoza, vendimia
Mayor ocupación en hoteles de alta gama

Uno de los datos destacados del informe es que los alojamientos de mayor categoría presentan los niveles de ocupación más altos. Esto sugiere una mayor demanda por experiencias turísticas de mayor calidad durante uno de los eventos más importantes del calendario provincial.

La Vendimia suele atraer a visitantes interesados no solo en los festejos culturales, sino también en experiencias vinculadas al vino, la gastronomía y el turismo premium.

Predomina el turismo nacional

En cuanto al origen de los visitantes, la mayoría de los turistas que llegaron a Mendoza son argentinos, aunque también se registra presencia de viajeros internacionales.

Entre los extranjeros se destacan visitantes de Brasil, Europa y Estados Unidos, mercados que históricamente han mostrado interés por el enoturismo mendocino.

De esta manera, aunque el turismo nacional lidera la composición de visitantes, la provincia mantiene su atractivo para el turismo internacional.

Mendoza y su oferta turística integral

Desde el sector turístico remarcan que el atractivo de Mendoza radica en la diversidad de experiencias que ofrece al visitante. Además del contexto vendimial y el enoturismo, quienes llegan a la provincia pueden disfrutar de:

  • Paisajes de montaña

  • Actividades deportivas y de aventura

  • Clima agradable

  • Amplia oferta gastronómica

Este conjunto de propuestas conforma un paquete turístico integral que continúa posicionando a Mendoza como uno de los destinos más elegidos del país.

Opciones para todos los bolsillos

Otro de los aspectos valorados por los visitantes es la amplitud de precios en los servicios turísticos. Si bien la provincia cuenta con propuestas de alta gama, también existen alternativas accesibles.

Por ejemplo, un almuerzo en la peatonal del centro mendocino puede encontrarse desde alrededor de 20.000 pesos, lo que permite que turistas con distintos presupuestos puedan disfrutar del destino.

Según destacan desde el sector, la combinación de calidad, variedad y opciones de precio es uno de los factores que facilita que Mendoza continúe atrayendo visitantes durante la Vendimia.

