Vendimia 2026: el Agasajo de Bodegas vuelve al Espacio Arizú en Godoy Cruz

El Agasajo de Bodegas de Argentina vuelve al Espacio Arizu en Vendimia. Historia, tradición y el encuentro clave de la vitivinicultura argentina.

Vendimia 2026: el Agasajo de Bodegas vuelve al Espacio Arizú en Godoy Cruz.

Vendimia 2026: el Agasajo de Bodegas vuelve al Espacio Arizú en Godoy Cruz.

 Por Marcelo López Álvarez

El Espacio Arizú en Godoy Cruz será una vez más la locación para uno de los tradicionales eventos de Vendimia: el Agasajo de Bodegas de Argentina, que como cada año reunió a funcionarios nacionales y provinciales, bodegueros, proveedores del sector e invitados de fuerzas vivas de Mendoza.

Por ahora, al igual que en casi todos los eventos de la Vendimia, no hay confirmación de qué funcionarios nacionales estarán presentes, por lo que hasta ahora solo están aseguradas las autoridades del Gobierno de Mendoza y del presidente de la entidad, Walter Brescia.

El agasajo se inscribe desde sus orígenes como un ámbito de camaradería, intercambio y reflexión colectiva. Allí confluyen empresarios bodegueros, ejecutivos de industrias proveedoras, referentes de organizaciones económicas, autoridades gubernamentales nacionales y provinciales, representantes diplomáticos y periodistas especializados. Más allá de su carácter social, el encuentro se consolida cada año como un espacio privilegiado para analizar la coyuntura de la vitivinicultura, evaluar desafíos estructurales y compartir perspectivas sobre el rumbo de una actividad estratégica para la economía regional y nacional.

Un encuentro con raíces en la historia de la Vendimia

El Agasajo de la vitivinicultura tiene una historia que se remonta a 1936, en coincidencia con los inicios mismos de la celebración vendimial. Aquellos primeros almuerzos, organizados por el entonces Centro de Bodegueros de Mendoza, se realizaron en establecimientos emblemáticos como la bodega Escorihuela y contaron con la presencia de figuras centrales de la vida política nacional, entre ellas el presidente Agustín Pedro Justo.

Durante décadas, el encuentro fue conocido como “Almuerzo de las Fuerzas Vivas” o “Banquete de la Vendimia”, reflejando su carácter representativo de los distintos sectores económicos de la provincia.

Almuerzo Fuerzas Vivas 2025 Walter Bressia
Walter Bressia da su mensaje durante el Agasajo de Bodegas de Argentina en la Vendimia 2025

Walter Bressia da su mensaje durante el Agasajo de Bodegas de Argentina en la Vendimia 2025

De almuerzo institucional a espacio sectorial de la industria

Con el paso del tiempo, y especialmente a partir de la década de 1980, el evento fue redefiniendo su identidad. El Centro de Bodegueros comenzó a expresar de manera más explícita la posición propia del sector vitivinícola y el almuerzo adoptó un perfil más sectorial, sin perder su apertura institucional.

En 1994, el cambio de nombre a “Agasajo de la Vendimia” marcó también una transformación en el formato: se abandonaron las largas mesas y los extensos discursos formales para dar paso a una organización más dinámica, pensada para facilitar el diálogo y el intercambio entre los asistentes.

Una vidriera nacional para la industria del vino

Desde 2018, el evento adoptó su denominación actual, Agasajo de Bodegas de Argentina, consolidando su carácter nacional y su rol como vidriera integral de la industria.

