Fiesta de la Vendimia: el Acto Central del 2017 que "casi no fue".

A nueve años del incendio y caída de grúa que casi suspenden la Fiesta de la Vendimia 2017 , Mendoza recuerda su mayor épica. Ante un Teatro Griego averiado, obreros y técnicos trabajaron sin pausa para reconstruirlo. Aquella noche, el aplauso no fue para la reina, sino para quienes permitieron que la fiesta no se apagara.

Aquel año, el Acto Central no solo fue un homenaje a la cosecha, sino un monumento a la resiliencia técnica y humana. Si bien su realización estuvo en dudas, tras evaluar los daños, el Gobierno y los sindicatos de artistas acordaron postergar la fecha original 24 horas.

Faltaban apenas 72 horas para el Acto Central cuando el pánico se apoderó del Teatro Griego Frank Romero Day . Durante un ensayo técnico, una grúa de grandes dimensiones colapsó sobre las gradas y parte del escenario , arrastrando consigo una parrilla de luces que, al impactar, provocó un incendio.

Fiesta de la Vendimia: en el 2017, la celebración casi se suspende tras la caída de una grúa sobre el escenario.

El escenario, tradicionalmente construido con materiales inflamables como madera y lona, se convirtió en una trampa de fuego . Lo que debía ser una noche de brillo y color se transformó en una escena de escombros y cenizas . En ese momento, la cancelación de la fiesta -un hecho casi sin precedentes- parecía la única salida lógica.

Caida grua - 285170 Tras la caída de la grúa, el pánico se adueñó del Frank Romero Day.

La épica del esfuerzo colectivo

Sin embargo, la lógica no suele aplicar cuando se trata del sentimiento mendocino. Lo que siguió al desastre fue una movilización sin cuartel:

Obreros y técnicos: trabajaron en turnos rotativos de 24 horas, sin descanso, removiendo hierros retorcidos y reconstruyendo estructuras que normalmente llevan semanas montar.

Artistas y bailarines: lejos de desanimarse, mantuvieron el espíritu en alto, ensayando en condiciones precarias para ajustar las coreografías al nuevo espacio reducido.

El pueblo: mendocinos y turistas rodearon de apoyo a los trabajadores, entendiendo que la Vendimia es el motor emocional y económico de la provincia.

gareca, teatro griego, caida grua, vendimia 2017 - 285183 Tras evaluar los daños, el Gobierno y los sindicatos de artistas acordaron postergar la fecha original 24 horas. Foto: Cristian Lozano

El aplauso que cambió de dueño

Llegada la noche del Acto Central, el ambiente en los cerros y las gradas era eléctrico. Se sentía la tensión de lo que casi se pierde. Cuando las luces finalmente se encendieron y el escenario se mostró en pie -aunque con las cicatrices del esfuerzo- la ovación fue unánime.

Históricamente, el momento final de la noche suele ser la coronación de la Reina Nacional. Pero en 2017, la historia fue distinta. El aplauso más atronador, ese que hizo vibrar las piedras del teatro, no fue para la soberana, sino para los obreros, electricistas, carpinteros y artistas. Ellos fueron los verdaderos protagonistas de una "Vendimia de pie".

Vendimia 2017 - 285601 La fiesta se realizó y la mayor ovación fue para obreros, técnicos y los propios artistas. Foto: Axel Lloret

Este episodio se sumó a la larga lista de batallas que Mendoza libra año tras año. Así como el productor lucha contra el granizo y la helada para salvar su uva, el equipo de la Fiesta luchó contra el fuego para salvar su cultura.

Por qué la del 2017 se transformó en una Vendimia épica

¿Qué causó exactamente el incidente en 2017?

Durante un ensayo técnico, una grúa de grandes dimensiones colapsó sobre el escenario. El impacto derribó una parrilla de luces, cuyo cortocircuito y choque iniciaron un incendio que consumió parte de la estructura central del Teatro Griego Frank Romero Day.

¿Se llegó a suspender el Acto Central?

No formalmente, pero estuvo en duda crítica. Tras evaluar los daños, el Gobierno y los sindicatos de artistas acordaron postergar la fecha original 24 horas. El esfuerzo sobrehumano de técnicos y obreros permitió que la fiesta se realizara en tiempo récord.

¿Por qué se dice que fue una "Vendimia épica"?

Se considera épica porque la reconstrucción unió a toda la provincia. Esa noche, el público rompió el protocolo: la mayor ovación no fue para la elección de la Reina Nacional, sino para el personal de mantenimiento que permitió que el escenario estuviera de pie.