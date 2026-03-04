¿Vendimia bajo el agua?: cómo estará el tiempo para la Fiesta de la Cosecha y el Acto Central

El cielo mendocino se prepara para acompañar dos de los momentos más esperados del calendario vendimial: la Fiesta de la Cosecha y el Acto Central. Según los reportes oficiales de la Dirección de Contingencias Climáticas y la Defensa Civil de Mendoza, el tiempo tendrá su propio protagonismo, con jornadas que combinarán sol, nubosidad y probabilidad de tormentas.
¿Cómo estará el tiempo para la Fiesta de la Cosecha?
Para este miércoles 4 de marzo, día especial en la previa vendimial debido a la presencia de Las Pelotas en la provincia, se espera una jornada de nubosidad variable y una máxima que rondará los 30°C, mientras que la mínima se ubicará cerca de los 17°C. Desde la mañana, el panorama comenzará despejado, pero con el correr de las horas el cielo irá transformándose.
De acuerdo con la información oficial, desde las 11:00 comenzará a sentirse una circulación de viento sur leve y sostenido en la zona Sur, extendiéndose hacia el Norte y el Este por la tarde. Este flujo se mantendría hasta la madrugada del jueves, aportando un leve alivio térmico en medio del calor típico de marzo.
A partir de las 13:00, el aumento de nubosidad será notorio en el Valle de Uco y el Oeste del Gran Mendoza, extendiéndose luego hacia el Este y el Sur provincial. En esas zonas, especialmente hacia la noche, podrían registrarse lluvias débiles y convección leve, mientras que en la cordillera norte se anticipan precipitaciones.
En el Gran Mendoza, las lluvias podrían comenzar alrededor de las 23:00.
Las lluvias, ¿un nuevo protagonista en la Fiesta de la Vendimia?
El sábado 7 de marzo, fecha del Carrusel y el Acto Central de la Vendimia, el pronóstico vuelve a poner en escena a las nubes. Según informó Defensa Civil, se espera inicio de convección desde las 10:00 de la mañana en el Gran Mendoza, con cielo nublado y "probables lluvias débiles".
Desde las 20:00, existe probabilidad de tormentas y lluvias importantes, especialmente en el Gran Mendoza desde las 19:00/20:00 hs. en adelante.
Así, entre el brillo del sol, el avance de la nubosidad y la expectativa de alguna lluvia nocturna, el clima suma emoción e incertidumbre a la Fiesta de laVendimia 2026.