¿Vendimia bajo el agua?: cómo estará el tiempo para la Fiesta de la Cosecha y el Acto Central

Este miércoles 4 y el sábado 7 se llevarán a cabo dos eventos de gran importancia en calendario de la Fiesta de la Vendimia ¿Qué prevé el pronóstico de Mendoza?

Pronóstico clave para la Vendimia: calor y lluvias nocturnas
Pronóstico clave para la Vendimia: calor y lluvias nocturnas Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
 Por Celeste Funes

El cielo mendocino se prepara para acompañar dos de los momentos más esperados del calendario vendimial: la Fiesta de la Cosecha y el Acto Central. Según los reportes oficiales de la Dirección de Contingencias Climáticas y la Defensa Civil de Mendoza, el tiempo tendrá su propio protagonismo, con jornadas que combinarán sol, nubosidad y probabilidad de tormentas.

¿Cómo estará el tiempo para la Fiesta de la Cosecha?

Para este miércoles 4 de marzo, día especial en la previa vendimial debido a la presencia de Las Pelotas en la provincia, se espera una jornada de nubosidad variable y una máxima que rondará los 30°C, mientras que la mínima se ubicará cerca de los 17°C. Desde la mañana, el panorama comenzará despejado, pero con el correr de las horas el cielo irá transformándose.

Las Pelotas - 338519
Las Pelotas trae su show sinfónico a Mendoza en el marco de la Fiesta de la Cosecha.

Las Pelotas trae su show sinfónico a Mendoza en el marco de la Fiesta de la Cosecha.

De acuerdo con la información oficial, desde las 11:00 comenzará a sentirse una circulación de viento sur leve y sostenido en la zona Sur, extendiéndose hacia el Norte y el Este por la tarde. Este flujo se mantendría hasta la madrugada del jueves, aportando un leve alivio térmico en medio del calor típico de marzo.

A partir de las 13:00, el aumento de nubosidad será notorio en el Valle de Uco y el Oeste del Gran Mendoza, extendiéndose luego hacia el Este y el Sur provincial. En esas zonas, especialmente hacia la noche, podrían registrarse lluvias débiles y convección leve, mientras que en la cordillera norte se anticipan precipitaciones.

En el Gran Mendoza, las lluvias podrían comenzar alrededor de las 23:00.

Las lluvias, ¿un nuevo protagonista en la Fiesta de la Vendimia?

El sábado 7 de marzo, fecha del Carrusel y el Acto Central de la Vendimia, el pronóstico vuelve a poner en escena a las nubes. Según informó Defensa Civil, se espera inicio de convección desde las 10:00 de la mañana en el Gran Mendoza, con cielo nublado y "probables lluvias débiles".

Desde las 20:00, existe probabilidad de tormentas y lluvias importantes, especialmente en el Gran Mendoza desde las 19:00/20:00 hs. en adelante.

Acto Central, vendimia 2024.jpeg
La fiesta máxima de los mendocinos se acerca y, para evitar inconvenientes, se recomienda estar atentos al pronóstico del tiempo.

La fiesta máxima de los mendocinos se acerca y, para evitar inconvenientes, se recomienda estar atentos al pronóstico del tiempo.

Así, entre el brillo del sol, el avance de la nubosidad y la expectativa de alguna lluvia nocturna, el clima suma emoción e incertidumbre a la Fiesta de la Vendimia 2026.

