3 de marzo de 2026
Sitio Andino
"Nunca había pasado algo así": vecinos de Las Heras hablaron tras la muerte del ladrón atropellado

Ocurrió este martes en el barrio Altos del Oeste, cuando un vecino atropelló a un delincuente que había ingresado a su vivienda y robado una bicicleta.

El ladrón había sido visto en reiteradas oportunidades en la zona

Foto: Cristian Lozano

Según las primeras informaciones, tras advertir el robo, el propietario del rodado salió en su vehículo y, en circunstancias que ahora son materia de investigación judicial, atropelló al sospechoso, quien falleció en el lugar.

Las pericias de Científica, clave para determinar lo que ocurrió en Las Heras. 
La palabra de los vecinos

El caso sacudió a la comunidad. En diálogo con Noticiero Andino, vecinos expresaron su sorpresa y describieron al hombre que conducía el vehículo como una persona trabajadora y muy conocida en el barrio.

Embed - MIEDO Y HARTAZGO: “LA GENTE ESTÁ CANSADA, NADIE HACE NADA”

"Somos amigos de toda la vida, es un chico muy bueno. No sé lo que le pasó. Sé que se metieron a robar, son momentos complicados que no sé cómo uno lo puede llegar a llevar en el momento", relató, visiblemente afectado, un vecino y excompañero del conductor.

Otra residente, con más de tres décadas en el barrio, aseguró: "Hace 32 años que vivimos acá y nunca había pasado algo así". Además, destacó que conoce al hombre desde hace años: "Es una persona hermosa. Lo conocemos de cuando tenía un kiosco y ahora tiene su negocio. Me parece espantoso lo que están pasando como familia".

Lo único que hacen es trabajar, él y toda su familia Lo único que hacen es trabajar, él y toda su familia

El hecho también puso en evidencia el malestar de los vecinos frente a la delincuencia. "La gente está cansada de que le roben, de que los apuñalen en el micro, en la plaza y nadie hace nada. No hay cómo protegerse”, manifestó otra mujer del barrio, quien aclaró que no tiene nada negativo para señalar sobre el conductor ni su entorno. "", remarcó.

En ese contexto, aportó un dato que no pasó desapercibido: el ladrón había sido visto en reiteradas oportunidades en la zona. Incluso, según relató, varios vecinos (entre ellos el propio conductor involucrado en el hecho) lo habrían asistido con mercadería o dinero en más de una ocasión.

Los detalles del caso que conmocionó a Las Heras

El robo de una bicicleta en una casa de Las Heras terminó con un ladrón muerto, luego de que una de las víctimas del atraco persiguiera al acusado a bordo de su camioneta hasta atropellarlo, por lo que producto de la colisión, el acusado falleció.

Embed - ROBO, PERSECUCIÓN Y MUERTE: CONTINÚAN LAS PERICIAS

El hecho ocurrió este martes por la mañana en el barrio Altos del Oeste, en cercanías al barrio Municipal de Las Heras, donde un delincuente irrumpió en una casa para robar una bicicleta.

Los dueños advirtieron el atraco y un hombre salió a perseguir al sospechoso en su camioneta. A las pocas cuadras lo alcanzó, atropelló y producto de esto, el individuo falleció. Se trataba de César Federico González, de 34 años y con varios antecedentes por robo.

Tras esto, el vecino quedó detenido y sería imputado por homicidio simple.

