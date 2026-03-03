El ladrón muerto en Las Heras había sido detenido hace dos semanas por otro robo

El perfil del ladrón abatido tras un robo en una casa del barrio Altos del Oeste, en Las Heras y qué pasará con el vecino que lo mató.

El ladrón que fue atropellado y asesinado por un vecino de Las Heras tenía múltiples antecedentes por robo e incluso había sido detenido hace dos semanas por un hecho similar, cuando intentó robar en una vivienda de ese mismo departamento.

César Federico González tenía 34 años y contaba con varios antecedentes . En su haber contaba con imputaciones por robo agravado, robo simple, y tentativas de robos por escalamiento. Justamente por uno de estos intentos de hurtos, fue detenido el pasado 17 de febrero, en Las Heras . Al otro día recuperó la libertad.

Incluso, fuentes policiales dijeron que el sujeto cuenta con al menos 50 ingresos a distintas comisarías por averiguación de antecedentes.

Este martes, cerca de las 6 , irrumpió en una casa del barrio Altos del Oeste y robó una bicicleta. Sin embargo, el dueño del rodado advirtió el hurto y lo persiguió hasta atropellarlo en el cruce de las calles Río Diamante y Horcones, cerca del barrio Municipal.

Ladrón atropellado, robo Las Heras Foto: Cristian Lozano

Los antecedentes del ladrón muerto tras un robo en Las Heras

Según fuentes judiciales, el ladrón fallecido este martes fue identificado como César Federico González Becerra, de 34 años.

El hombre contaba con cuatro imputaciones por distintos robos. Algunos de ellos agravados y otros simples. A esto se le suman 50 ingresos a comisarías por averiguación de antecedentes.

Lo llamativo, es que la última acusación había sido, exactamente, hace dos semanas, cuando intentó perpetrar un robo por escalamiento en una casa de Las Heras. Hoy cometió el mismo delito, pero el desenlace fue distinto.

El caso es investigado por la fiscalía de homicidios, desde donde entienden, a primera vista, que el caso no está enmarcado en un hecho de legítima defensa.

Es que la víctima del robo, persiguió la ladrón por varias cuadras y atropelló al sospechoso, provocándole la muerte.

Ahora la justicia analiza el caso, reúne pruebas e informes, para definir el futuro del hombre detenido, de quien no trascendió su identidad aún.