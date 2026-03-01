Cuál es la zona más barata para alquilar una vivienda en la provincia de Mendoza

Cuál es la zona más barata para alquilar una vivienda en la provincia de MendozaCuánto cuesta alquilar una vivienda en diciembre 2025 y qué anticipa el mercado para el 2026.

Por Soledad Maturano







Los alquileres de vivienda muestran diferencias marcadas según la zona y las características del inmueble. En ese contexto, un informe de Inmodata señala que Las Heras concentra hoy la mayor demanda de alquiler en el Gran Mendoza, impulsada por precios más accesibles. Pero, ¿cuánto cuesta actualmente alquilar allí?

Las Heras, la zona con mayor demanda De acuerdo con el relevamiento, en Las Heras la oferta de alquileres cayó un 31%, un dato que da cuenta de un mercado con alta demanda. En ese escenario, el departamento se consolidó como uno de los principales competidores de Guaymallén y Ciudad de Mendoza, zonas donde la oferta creció y que, justamente por ese motivo, comenzaron a mostrar ajustes a la baja en los precios.

La fuerte demanda contrasta con una oferta limitada en Las Heras: los departamentos disponibles representan apenas el 4,1%, mientras que las casas alcanzan el 8,9% del total publicado.

alquiler-venta-vivienda En promedio, alquilar una vivienda en Las Heras cuesta $500.000. Cuánto cuesta alquilar un departamento en Las Heras Alquilar un departamento de dos dormitorios con cochera en Las Heras cuesta, en promedio, $500.000 mensuales. Se trata de un valor de referencia, ya que los precios pueden variar -tanto al alza como a la baja- según las características de cada propiedad.

Entre los factores que inciden en el valor final se encuentran la cantidad de ambientes, la antigüedad, la presencia de balcón o terraza, la ubicación dentro del barrio. Además, al tratarse de un departamento de gran extensión territorial, Las Heras presenta una amplia variedad de precios. Valores relevados en portales inmobiliarios Para contrastar los datos del informe de Inmodata, Sitio Andino relevó avisos publicados en portales inmobiliarios utilizados habitualmente por los mendocinos. Entre los anuncios vigentes, se observaron los siguientes valores: Calle Independencia : departamento interno con living comedor, cocina, dos habitaciones, jardín y cochera. $500.000 .

: departamento interno con living comedor, cocina, dos habitaciones, jardín y cochera. . Balbín y Olascoaga : dos dormitorios, cocina comedor, sin cochera. $360.000 + $25.000 de expensas .

: dos dormitorios, cocina comedor, sin cochera. . Calle Córdoba, casi Perú : dos dormitorios, living comedor y patio. $550.000 + $35.000 de expensas .

: dos dormitorios, living comedor y patio. . Zona calle Almirante Brown: dúplex en complejo cerrado, dos habitaciones, cocina, living, patio y cochera. $550.000.