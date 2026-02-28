Petróleo en Mendoza: por qué la caída es menor que en otras provincias y qué pasa con Vaca Muerta en Malargüe

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, a través de un video en sus redes sociales, explicó cuál es la situación alrededor del petróleo en la provincia y el mundo. Mediante un análisis entre la explotación convencional y no convencional brindó cifras sobre la industria.
"Por año la producción de convencional cae en todo el mundo entre un 8 y un 10% y Argentina no es la excepción. Algunas provincias tuvieron caídas muy fuertes, incluso superiores al 40%", explicó la ministra.
La Provincia decidió avanzar en incentivos para el sector privado en busca de mantener la actividad tradicional y, a su vez, impulsar la exploración en Malargüe, donde se extiende Vaca Muerta, según detalló la Ministra.
Petróleo no convencional: qué pasa en Mendoza
"En Vaca Muerta tenemos empresas como YPF, TanGo Energy, UTE Quintana Energy y TSB que ya están explorando", indicó Latorre.
Además, explicó que las compañías realizan estudios de sísmica 3D, para definir las zonas donde posteriormente se harán perforaciones para obtener mayor información.
"En resumen, la producción convencional está en declino en todo el país. De las provincias, Mendoza es una de las que mejor logró sostener el rendimiento en este contexto de baja. Defendimos nuestra producción y el trabajo de esta industria que es tan importante", expresó.