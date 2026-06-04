4 de junio de 2026
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Malargüe

Malargüe: falleció el hombre que se hirió en una pierna mientras faenaba

El accidente ocurrió días atrás. Una lesión vascular provocó complicaciones que derivaron en el fatal desenlace.

Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael.

Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael.

 Por Claudio Altamirano

Se confirmó en Malargüe el fallecimiento de un vecino que permanecía internado en estado crítico en el Hospital Schestakow de San Rafael. El hombre había sufrido una grave lesión mientras realizaba tareas de faena de ganado y, pese a los esfuerzos médicos, no logró recuperarse.

Fuentes policiales informaron a SITIO ANDINO que durante la madrugada de este jueves se produjo el deceso del ciudadano malargüino que había sido trasladado de urgencia a comienzos de esta semana al Hospital Schestakow, luego de sufrir una severa herida accidental mientras faenaba un animal.

Accidente domestico fatal

En las últimas horas trascendió que la víctima fatal fue identificada como David Guajardo, quien desde el momento de su ingreso al centro asistencial sanrafaelino permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva. Su cuadro clínico era de extrema gravedad y requirió una atención médica permanente debido a las complicaciones derivadas de la lesión sufrida.

De acuerdo con la información, el accidente ocurrió cuando el hombre manipulaba un cuchillo durante la faena de ganado. Por causas que forman parte de las actuaciones correspondientes, una desafortunada maniobra provocó una profunda herida en una de sus piernas.

Las fuentes indicaron que la lesión afectó la vena femoral, una estructura vascular de vital importancia para la circulación sanguínea. La gravedad de la herida generó una situación crítica que obligó a su inmediato traslado a un centro asistencial de mayor complejidad, donde permaneció bajo estricta vigilancia médica durante varios días.

A pesar de los tratamientos realizados y de los esfuerzos desplegados por el equipo de profesionales de la salud, el estado del paciente continuó siendo delicado hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento.

Si bien los primeros elementos reunidos indican que se trató de un accidente y que no habrían intervenido terceras personas, la Fiscalía de Malargüe tomó intervención en el caso, tal como ocurre en este tipo de hechos, con el objetivo de determinar y documentar formalmente las circunstancias del trágico episodio.

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