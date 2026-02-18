Mendoza acelera el desarrollo en Vaca Muerta y proyecta perforaciones piloto para 2026

Alfredo Cornejo encabezó una visita de trabajo al área Cañadón Amarillo , donde la unión de empresas UTE Quintana Energy–TSB ejecuta tareas de exploración no convencional sobre la formación Vaca Muerta en territorio mendocino. Las empresas ejecutan inversión exploratoria y se encuentran adquiriendo sísmica 3D en el bloque ubicado en Malargüe, como parte del plan piloto no convencional comprometido tras la prórroga del contrato.

“En el área petrolera Cañadón Amarillo, en el límite con Neuquén , se están realizando estudios sísmicos para desarrollar la lengua norte de Vaca Muerta y reimpulsar el petróleo mendocino, con una mirada estratégica sobre el futuro energético de la provincia”, sostuvo Cornejo.

El mandatario realizó un recorrido técnico por frentes operativos vinculados a la adquisición sísmica y a infraestructura de superficie. La actividad incluyó una visita al frente de adquisición sísmica y también a instalaciones estratégicas del área, como la Planta de Tratamiento de Crudo (PTC) y plantas compresoras, además de un pozo ligado al proyecto de inyección de gas.

El Gobernador habló de las máquinas que se utilizan para obtener información del subsuelo del lugar. “Esta maquinaria cumple con todos los estándares internacionales para no generar grandes impactos en el ambiente. Nos permite obtener información del subsuelo mucho más fiable, que será clave para decidir el desarrollo de inversiones en gas y petróleo en esta zona”.

Cornejo destacó la importancia estratégica de los estudios sísmicos que se realizan en Cañadón Amarillo para consolidar el desarrollo de la Vaca Muerta mendocina, subrayando el compromiso con estándares ambientales internacionales y la necesidad de información técnica precisa para atraer inversiones.

Proyecto en la Vaca Muerta mendocina: cambio de inversores

La visita cobra especial relevancia porque se trata de un bloque que durante años estuvo bajo operación de YPF, pero no formaba parte de sus prioridades de inversión.

En el marco del proceso de reorganización de activos, la Provincia autorizó la cesión del clúster de áreas del sur mendocino, incluyendo Cañadón Amarillo, a favor de las nuevas concesionarias, entre ellas la UTE integrada por Quintana Energy y TSB. En esa transición, el gobierno provincial buscó que el potencial geológico identificado se traduzca en actividad concreta y verificable.

En ese sentido, la Provincia avanzó con la prórroga del contrato por 10 años para Altiplanicie del Payún, Cañadón Amarillo y El Portón, estableciendo condiciones orientadas a sostener la operación, garantizar inversiones y acelerar el desarrollo del no convencional. La segunda prórroga para Cañadón Amarillo extiende la vigencia de la concesión hasta el 21 de enero de 2036.

Cómo es la etapa inicial para avanzar

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó el gran potencial que tiene este bloque para Mendoza. “Es un área que hace menos de un año fue adquirida por la UTE Quintana Energy – TSB, con el compromiso de desarrollar la exploración de la Vaca Muerta mendocina. Se trata de un bloque con gran potencial para la provincia”.

Latorre remarcó que la obtención de información sísmica tridimensional es la etapa inicial indispensable para avanzar hacia perforaciones exploratorias y confirmó que el proyecto apunta a consolidar el desarrollo de la Vaca Muerta Norte en territorio mendocino.

La funcionara destacó este paso clave para Mendoza. “Hoy están cumpliendo con ese compromiso mediante la adquisición de sísmica 3D. Hay diez equipos recorriendo el área y levantando información que luego será procesada para definir las locaciones donde se realizarán las perforaciones. Este es un paso clave para comenzar a desarrollar la parte mendocina de Vaca Muerta, que representa un futuro promisorio para todos los mendocinos”.

Compromiso de inversión en Vaca Muerta

Como parte del Plan de Inversiones presentado, se fijó un compromiso para el no convencional por 44 millones de dólares para los tres primeros años de contrato en Cañadón Amarillo, destinado al plan piloto exploratorio sobre Vaca Muerta Mendoza. Actualmente, la UTE se encuentra ejecutando la adquisición de sísmica 3D en el bloque (202,5 km²), un paso clave para robustecer el conocimiento del subsuelo.

La sísmica 3D consiste en la generación controlada de ondas que se propagan a gran profundidad; el registro de sus reflexiones en las distintas capas geológicas permite construir un modelo del subsuelo de mayor precisión, reduciendo la incertidumbre geológica y permitiendo definir con rigor la locación de los pozos. Mendoza no registraba tareas de este tipo desde 2017.

Una vez concluida la adquisición, se realizará el análisis e interpretación, junto con el reproceso de la información, para avanzar en la definición final de locaciones. Con esa base técnica, la UTE trabaja para poder realizar dos pozos pilotos durante el segundo semestre de 2026, adelantando así el cronograma del programa exploratorio, el cual preveía comenzar las perforaciones a partir de 2027.

En paralelo al desarrollo no convencional, el operador mantiene la continuidad de la producción convencional en el área y ejecuta mejoras operativas. En esa línea, desde octubre de 2025 la empresa inició el proyecto de inyección de gas en cuatro pozos en el área Chihuido de la Salina Sur, una iniciativa complementaria orientada a fortalecer el desempeño de yacimientos maduros y la eficiencia del sistema.