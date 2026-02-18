Exportaciones: Perú alcanza un récord histórico y desplaza a Argentina al quinto lugar en Latinoamérica

La republica de Perú alcanzó un hito histórico al posicionarse como el cuarto mayor exportador de la región , tras registrar ventas externas por más de 90 mil millones de dólares y superar, por primera vez, el volumen exportado por Argentina .

El resultado es fruto de un año particularmente favorable en términos de precios internacionales de commodities mineros y agropecuarios , pero también del peso creciente de los productos con valor agregado .

El avance peruano se consolidó en el último tramo del año. Solo en diciembre de 2025 , las exportaciones alcanzaron 9.351 millones de dólares , el mayor registro mensual de la serie histórica, con un incremento interanual cercano al 37% . Este repunte terminó de inclinar la balanza en la competencia directa con Argentina , cuyas ventas externas se ubicaron en torno a los 87.000 millones de dólares , y permitió a la nación andina escalar posiciones en el ranking regional , por detrás de México, Brasil y Chile .

El análisis de la canasta exportadora peruana muestra con claridad los pilares que sostuvieron este desempeño. Las exportaciones tradicionales representaron cerca del 74% del total , con envíos por 66.608 millones de dólares . Dentro de este segmento, la minería volvió a desempeñar un rol dominante: las ventas de cobre y oro explicaron 58.683 millones de dólares , beneficiadas por un contexto internacional de precios elevados para los metales .

A estos rubros se sumaron, con menor participación, los hidrocarburos, la pesca y el agro primario, que completaron la base histórica del modelo exportador peruano. Sin embargo, el rasgo distintivo de 2025 fue el crecimiento sostenido de los sectores no tradicionales. Las exportaciones con mayor grado de elaboración alcanzaron 23.474 millones de dólares, equivalentes al 26,1% del total.

La agroindustria encabezó este bloque con envíos por 12.641 millones de dólares, impulsados por la creciente demanda internacional de productos como arándanos, paltas, uvas frescas, espárragos y cacao. A ella se sumaron la industria química, la pesca y acuicultura, la siderometalurgia y la metalmecánica, configurando una oferta más diversificada que la de otras economías regionales fuertemente concentradas en pocos complejos productivos.

image El mega puerto de Chancay en Perú. La inversión China colaboró a potenciar las exportaciones peruanas

Un contraste marcado con el desempeño argentino

La comparación con Argentina resulta ilustrativa para comprender el cambio de posiciones en el ranking regional. Mientras la economía argentina mantiene una fuerte dependencia de la agroindustria, que concentra la mayor parte de las divisas generadas por exportaciones, Perú logró articular un esquema más equilibrado entre minería y agroindustria, con una incipiente pero sostenida expansión de sectores industriales.

Este mayor grado de diversificación permitió al país andino capitalizar mejor el contexto internacional favorable, sin resignar dinamismo en los envíos de alimentos con valor agregado. En contraste, las dificultades macroeconómicas internas de Argentina y el desempeño dispar de algunos de sus principales sectores exportadores limitaron su capacidad para aprovechar plenamente la recuperación del comercio global, provocando una pérdida relativa de posiciones.

Inserción regional y presión sobre la infraestructura

El salto exportador peruano se inscribe, además, en un contexto de recuperación moderada del comercio regional. Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, las exportaciones de América Latina y el Caribe crecieron 6,4% en 2025, por encima del registro del año anterior. En Sudamérica, el incremento fue del 5,1%, con mejoras en países que habían mostrado caídas en 2024, como Brasil, Colombia, Bolivia y Paraguay.

En ese marco, Perú figuró entre los principales impulsores del crecimiento subregional, con una expansión de sus exportaciones estimada entre el 15% y el 20%. No obstante, el mayor volumen de comercio también expuso desafíos domésticos. La operatividad de los principales puertos, en especial el Callao y el nuevo megapuerto de Chancay, se aproximó a su capacidad máxima, convirtiendo a la infraestructura logística en una variable estratégica para sostener el flujo de exportaciones en el inicio de 2026.