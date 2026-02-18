Reforma Laboral y salarios: bancos y billeteras virtuales vuelven a chocar en Diputados.

Cuando esta tarde las comisiones de la Cámara de Diputados intenten firmar los dictámenes de la ley de Reforma Laboral para tratarlo mañana en el pleno de la Cámara, no solo la polémica girará en torno al artículo 44 sobre las licencias por enfermedad , que parece ya saldada, sino que la guerra entre bancos y billeteras virtuales volverá a escena.

La exclusión del artículo que habilitaba el pago de salarios a través de billeteras virtuales en la sanción del Senado reactivó una disputa entre bancos , empresas tecnológicas y sectores del arco político que anticipan una revisión del tema a partir de hoy en la cámara baja.

El texto original contemplaba que las remuneraciones pudieran acreditarse tanto en cuentas bancarias tradicionales como en billeteras digitales administradas por Proveedores de Servicios de Pago . Sin embargo, durante el tratamiento en comisión, el Senado resolvió suprimir esa alternativa y mantener a las entidades bancarias y a las instituciones de ahorro oficial como únicos canales habilitados. La decisión fue interpretada por el sector fintech como un retroceso en términos de competencia y de libertad de elección para los trabajadores .

Pero no solo fue la cámara que agrupa a las billeteras virtuales: a minutos de aprobarse en el Senado, los diputados del PRO , mediante un comunicado, señalaron que fue el único punto que cuestionaron que no se mantuviera en la ley.

Libertad de elección

La Cámara Argentina de Fintech, mediante otro comunicado difundido durante el feriado de carnaval, advierte que resulta contradictorio promover una reforma laboral orientada a la modernización y, al mismo tiempo, excluir una herramienta que amplía opciones en el cobro del salario. El argumento central es que el sueldo pertenece al trabajador y que, por lo tanto, la elección del canal de acreditación debería ser una decisión individual y no una imposición normativa heredada de un sistema financiero más cerrado.

Desde el sector tecnológico se apoyan, además, en datos de percepción social. Un informe de la consultora Isonomía señala que nueve de cada diez argentinos consideran que deberían poder elegir dónde cobrar su salario, una preferencia que se intensifica entre los jóvenes, más inclinados hacia el uso de billeteras virtuales. A esto se suma un dato estructural: una mayoría de los trabajadores en relación de dependencia no eligió el banco donde hoy percibe su sueldo, lo que refuerza la idea de un esquema determinado por la inercia institucional más que por la voluntad individual.

image El debate por la Reforma Laboral en Diputados será el nuevos espacio donde se librará la batalla entre las billeteras virtuales y los bancos

El peso de los pagos digitales

El avance de los medios de pago digitales aparece como otro elemento clave. Estadísticas del Banco Central de la República Argentina indican que las billeteras virtuales participan en alrededor del 75% de las transferencias inmediatas. Para las empresas del sector, este nivel de adopción demuestra que no se trata de un fenómeno marginal, sino de un componente central del sistema de pagos y de la operatoria cotidiana.

PRO billetera

Esta tarde, los legisladores del PRO intentarán reincorporar el artículo eliminado. El jefe del bloque, Cristian Ritondo, encuadró la discusión en términos de libertad individual y adaptación normativa, al advertir que restringir opciones digitales implica legislar de espaldas a los hábitos financieros actuales de la sociedad.

La exclusión del artículo en el Senado respondió a una fuerte presión del sector bancario, que considera al salario como una pieza central del sistema de crédito. La realidad es que la masa salarial en la Argentina que se deposita en el sistema financiero mes a mes es el combustible que fondea el crédito de los bancos, ya sea en préstamos personales, tarjetas y otros productos financieros, con impacto directo en el consumo, la inversión y las economías provinciales. No debería ser así, pero en la práctica lo es.

Si esa masa se comienza a drenar hacia las billeteras virtuales, los bancos advierten que no solo se achicará el crédito, sino que se encarecerá, si es que esto fuera posible cuando ya cobran tasas que hasta triplican la inflación anual.

¿ Gobierno versus fintech?

El enfoque de los bancos encontró respaldo en el equipo económico del Gobierno, encabezado por Luis Caputo, que avaló la postura de que los bancos ofrecen mayores garantías para un ingreso de carácter alimentario. Desde esta visión, el salario requiere un nivel de protección superior al de otros instrumentos de pago, aun cuando las billeteras digitales operen bajo regulación y supervisión estatal.

Desde las fintech rechazan esa interpretación y sostienen que las billeteras virtuales cumplen con exigencias estrictas en materia de prevención de lavado de activos, ciberseguridad, identificación de clientes y trazabilidad de operaciones.

Un conflicto que vuelve al centro de la escena

Hoy en Diputados se reavivará esta guerra por una masa que supera los 17 billones de pesos, entre pesos pesados que lejos están de pensar en beneficios para los trabajadores.