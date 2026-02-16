16 de febrero de 2026
La CGT confirmó que irá al paro contra la reforma laboral y sumó una adhesión clave

La central obrera resolvió la medida de fuerza, aunque sin movilización al Congreso. El día exacto dependerá del tratamiento legislativo de la iniciativa oficial. Qué gremios adhieren.

Foto: @hectordaer

La medida de fuerza ya fue definida por la central obrera, aunque la fecha exacta dependerá de cuándo se fije el debate legislativo, previsto para los próximos días. Se trataría del cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei.

La adhesión clave al paro de la CGT, que profundizará su alcance

La CGT ya consiguió un respaldo determinante para el paro contra la reforma laboral: la adhesión de los choferes de colectivos nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), lo que garantiza un fuerte impacto de la medida en todo el país.

El apoyo se terminó de sellar tras contactos entre la conducción sindical y el gremio que lidera Roberto Fernández, que no forma parte del actual triunvirato cegetista pero confirmó su acompañamiento. Desde el sindicato señalaron que, al tratarse de un gremio confederado, acatarán la medida cuando sea oficializada.

transporte, pasajeros, colectivos, micros, bondi, mendotran, parada de micro.jpg
Uno de los gremios de transporte más influyentes confirmó la adhesión al paro convocado por la CGT.

La adhesión del transporte se considera clave porque permitiría paralizar buena parte de la actividad, en un escenario donde también promueven una postura más dura otros sectores como La Fraternidad y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que incluso plantean avanzar hacia un plan de lucha con paros progresivos.

El cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei ya cuenta con amplio consenso interno y, con el respaldo del transporte, podría tener un alcance nacional mayor que las medidas anteriores.

Aceiteros se adelantaron con su propio llamado a paro

En paralelo, el titular de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Daniel Yofra, convocó a una huelga y pidió que la CGT profundice el plan de lucha contra la reforma laboral.

En declaraciones difundidas por Noticias Argentinas, el dirigente sostuvo que “a este Gobierno hay que enfrentarlo con huelgas” y advirtió que el articulado del proyecto impacta en derechos laborales como indemnizaciones, horas extras y condiciones de trabajo.

Conflicto salarial aceiteros
Aceiteros convocaron a su propia medida de fuerza contra la reforma laboral.

El paro de la CGT, atado al tratamiento legislativo de la reforma laboral

La central obrera dejó definido que la huelga se realizará el día del debate en Diputados, como forma de presión directa sobre el Congreso y el Poder Ejecutivo.

La reforma laboral ya cuenta con media sanción del Senado y genera fuerte rechazo en sectores sindicales, que anticipan un escenario de conflicto creciente a medida que avance el tratamiento parlamentario del proyecto.

