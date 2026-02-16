16 de febrero de 2026
Las condiciones de un diputado "aliado" de Milei para acompañar la reforma laboral

El legislador advirtió que votará a favor solo si el Presidente garantiza cambios en un polémico artículo. Cómo vienen las negociaciones.

Tras la media sanción en el Senado, la Cámara de Diputados tiene la llave del proyecto oficial.

Foto: NA

El legislador sostuvo que está dispuesto a votar el proyecto incluso con aspectos cuestionados, pero remarcó que antes de la sesión en Diputados debe existir un compromiso “fuerte y público” del Presidente para vetar los puntos que consideró “invotables”.

Según explicó, no alcanza con promesas ni interpretaciones posteriores: “O se rechazan esos artículos y vuelven al Senado, o el Presidente se compromete ahora a vetarlos”, planteó.

Reforma laboral: la polémica por las licencias y el rol del Gobierno

El planteo se da en medio de la controversia por el artículo 44 del proyecto aprobado en el Senado, que establece que los trabajadores cobrarían el 50% del salario en caso de enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo.

Ese punto generó fuertes críticas, ya que no contemplaba de manera explícita enfermedades graves o tratamientos prolongados, lo que podría afectar a quienes deban ausentarse durante largos períodos.

Ante el impacto político del tema, el oficialismo analiza modificar el esquema mediante reglamentación o una ley complementaria, con el objetivo de mantener la licencia con goce de sueldo en situaciones justificadas y “fehacientemente comprobables”, según explicó la senadora Patricia Bullrich.

Eduardo Falcone, diputado MID 06-02-25
Eduardo Falcone le puso condiciones a su acompa&ntilde;amiento a la reforma laboral.

Eduardo Falcone le puso condiciones a su acompañamiento a la reforma laboral.

Qué dice el artículo cuestionado de la reforma laboral

El texto aprobado fija que:

  • Se pagará el 50% del sueldo si la enfermedad o el accidente no derivan de la actividad laboral y suponen una imposibilidad de trabajar.

  • El monto puede elevarse al 75% si se trata de un imprevisto, como un accidente doméstico o una afección repentina.

  • Las licencias se extenderían por tres o seis meses, según la situación familiar del trabajador.

  • Los certificados médicos deberán ser digitales y detallados, con diagnóstico, tratamiento y días de reposo, y el empleador podrá requerir control propio o junta médica.

Además, la normativa establece que la reaparición de enfermedades crónicas no será considerada una nueva patología, salvo que transcurran dos años.

La advertencia política y los votos en juego

Falcone aclaró que su postura no se resuelve con cambios reglamentarios ni con promesas de funcionarios de menor rango, y remarcó que la decisión final depende del jefe de Estado.

El debate por este artículo podría afectar el respaldo de bloques dialoguistas, cuyos votos son clave para la aprobación definitiva de la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

Si bien el anuncio de "marcha atrás" de Bullrich fue horas atrás, sus declaraciones ya generaron debate interno en esos espacios aliados al oficialismo, que tienen la carta de la sanción o no del proyecto. Una tercera posibilidad, que Casa Rosada —por el momento— rechaza, es que directamente se implementen modificaciones en la Cámara Baja y el expediente vuelva al Senado para su sanción final. En ese caso, no darían los tiempos que pretendía el Ejecutivo, respecto a contar con la ley sancionada antes del discurso de Milei en la apertura de sesiones del 1° de marzo.

