16 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
marcha atrás

Reforma laboral: el Gobierno modificará el artículo sobre licencias médicas tras las fuertes críticas

La senadora Patricia Bullrich confirmó que se mantendrá el 100% del salario en casos de enfermedades severas. La iniciativa ya tiene media sanción del Senado y continúa el debate.

La senadora nacional Patricia Bullrich confirmó que se harán modificaciones en el artículo sobre licencias médicas.&nbsp;

La senadora nacional Patricia Bullrich confirmó que se harán modificaciones en el artículo sobre licencias médicas. 

NA
 Por Cecilia Zabala

Tras las críticas que generó el artículo de la reforma laboral que reduce el salario durante las licencias médicas, el Gobierno introducirá modificaciones para contemplar casos de enfermedades graves.

La senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó que el Ejecutivo trabaja en cambios puntuales para garantizar el 100% del salario en situaciones de patologías severas, degenerativas o irrecuperables.

Lee además
El Gobierno quiere convertir en ley la reforma laboral antes del discurso de Javier Milei del 1 de marzo.
CALENDARIO PARLAMENTARIO AJUSTADO

Contrarreloj en Diputados y una jugada opositora para evitar la "medalla" de Javier Milei en la Asamblea Legislativa
La CGT se reúne el lunes y planifica un paro general
tensión

Reforma laboral: la CGT evalúa convocar a un paro general ante el debate en Diputados

“Vamos a hacer una modificación para enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables y vamos a dejar un 100% del salario. Lo estamos trabajando. Pero será solo cuando haya corroboración fehaciente del caso”, afirmó en declaraciones televisivas.

La presidenta del bloque libertario en el Senado indicó que aún se analiza el mecanismo técnico para introducir la modificación. “Vamos a ver si lo hacemos por Diputados. Lo estamos hablando con la mesa política y con Martín Menem. No sé si lo hacemos por reglamentación o lo buscamos con artículo de ley como otra ley, pero le vamos a buscar la forma”, sostuvo.

Certificados médicos y ausentismo

Más allá del cambio anunciado, Bullrich defendió el espíritu original del artículo cuestionado y remarcó que el objetivo del oficialismo es combatir el ausentismo injustificado.

“Tiene que ser bien cerrado, un certificado claro, que no sea parte de una industria que queremos desarmar”, afirmó. En esa línea, sostuvo que los certificados psiquiátricos figuran entre los más utilizados para justificar ausencias laborales.

“Es un exceso enorme, pasa en todos lados y hay que terminar con la Argentina trucha”, expresó, y agregó: “Queremos destruir esa mafia. Nuestro objetivo es que la Argentina no tenga un 15% de ausentismo. Que se termine la avivada de que todas las semanas tengo un problema y no trabajo. Necesitamos productividad”.

Desde la oposición habían cuestionado la reducción del salario en licencias médicas y señalaron que el artículo habría sido incorporado a último momento en el proyecto. Bullrich rechazó esa versión: “No fue así, lo discutimos con todos los bloques. Estuvo casi 15 días antes. Es un tema muy sensible, pero así como hay una mafia en la litigiosidad, hay también una mafia con los certificados médicos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sitioandinomza/status/2023209437108830424&partner=&hide_thread=false

Media sanción y próximos pasos

La reforma laboral ya obtuvo media sanción en el Senado de la Nacion Argentina y continúa su tratamiento parlamentario.

Según la legisladora, se trata de “la primera reforma laboral en 50 años que toca temas muy de fondo”. Entre los puntos destacados, mencionó la posibilidad de que cada empresa pueda celebrar su propio convenio colectivo, la eliminación de cuotas solidarias sindicales, la rebaja de aportes patronales por 48 meses para nuevos empleados y medidas orientadas a reducir la litigiosidad laboral.

Si acordábamos el 100% con la CGT, dejábamos todo como está. Ahora, cada empresa va a poder hacer su propio convenio”, afirmó.

Temas
Seguí leyendo

Atención trabajadores mendocinos: qué pasará con los despidos e indemnizaciones si avanza la reforma laboral

El artículo que podría frenar la reforma laboral: qué dice sobre las licencias por enfermedad

Diputados apura el tratamiento de la reforma laboral: cuándo podría ser ley

La reforma laboral trajo el reclamado RIGI para Pymes ¿Alcanza o es solo un parche?

Reforma laboral y presión impositiva: los ejes de la reunión entre Luis Caputo y la UIA

Reforma laboral: qué pasa con las horas extras y qué implica para los trabajadores mendocinos

El oficialismo acelera la reforma laboral: Villarruel giró el proyecto y buscan dictamen la próxima semana

Pamela Verasay y el nuevo Régimen Penal Juvenil: "Tiene que haber un trabajo conjunto entre la Nación y las provincias"

LO QUE SE LEE AHORA
Debate por los celulares en las cárceles: la situación actual en la provincia de Mendoza.
Delincuencia

El uso de celulares en las cárceles para cometer delitos vuelve al centro del debate: qué resolvió Mendoza

Las Más Leídas

La escuela técnica donde ocurrió el hecho que terminó con una condena a la Dirección General de Escuelas. 
sentencia

Accidente escolar en Mendoza: fallo obliga a pagar $48 millones a un estudiante

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2415 y números ganadores del domingo 15 de febrero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2415 y números ganadores del domingo 15 de febrero

Un camión quedó hundido en la calle, debido a la rotura de colector de Aysam, en Maipú. 
LLUVIAS INTENSAS EN POCOS MINUTOS

Maipú: se hundió un camión por el colapso de un colector cloacal de Aysam en Luzuriaga

Un homicidio ocurrido cerca de la medianoche conmocionó al barrio La Gloria, en Godoy Cruz.
Investigación en marcha

Godoy Cruz: balearon a un joven en el cuello y murió en su casa ante su hermano

Un hombre falleció en Godoy Cruz luego de avanzar con un cuchillo hacia efectivos policiales, según el parte oficial. Imagen ilustrativa
violencia

Godoy Cruz: hirió a su hermana, amenazó a policías y murió tras ser baleado por efectivos