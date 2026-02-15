Reforma laboral: el Gobierno modificará el artículo sobre licencias médicas tras las fuertes críticas

La senadora nacional Patricia Bullrich confirmó que se harán modificaciones en el artículo sobre licencias médicas.

Tras las críticas que generó el artículo de la reforma laboral que reduce el salario durante las licencias médicas, el Gobierno introducirá modificaciones para contemplar casos de enfermedades graves.

La senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó que el Ejecutivo trabaja en cambios puntuales para garantizar el 100% del salario en situaciones de patologías severas, degenerativas o irrecuperables.

“Vamos a hacer una modificación para enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables y vamos a dejar un 100% del salario. Lo estamos trabajando. Pero será solo cuando haya corroboración fehaciente del caso”, afirmó en declaraciones televisivas.

La presidenta del bloque libertario en el Senado indicó que aún se analiza el mecanismo técnico para introducir la modificación . “Vamos a ver si lo hacemos por Diputados. Lo estamos hablando con la mesa política y con Martín Menem. No sé si lo hacemos por reglamentación o lo buscamos con artículo de ley como otra ley, pero le vamos a buscar la forma ”, sostuvo.

Certificados médicos y ausentismo

Más allá del cambio anunciado, Bullrich defendió el espíritu original del artículo cuestionado y remarcó que el objetivo del oficialismo es combatir el ausentismo injustificado.

“Tiene que ser bien cerrado, un certificado claro, que no sea parte de una industria que queremos desarmar”, afirmó. En esa línea, sostuvo que los certificados psiquiátricos figuran entre los más utilizados para justificar ausencias laborales.

“Es un exceso enorme, pasa en todos lados y hay que terminar con la Argentina trucha”, expresó, y agregó: “Queremos destruir esa mafia. Nuestro objetivo es que la Argentina no tenga un 15% de ausentismo. Que se termine la avivada de que todas las semanas tengo un problema y no trabajo. Necesitamos productividad”.

Desde la oposición habían cuestionado la reducción del salario en licencias médicas y señalaron que el artículo habría sido incorporado a último momento en el proyecto. Bullrich rechazó esa versión: “No fue así, lo discutimos con todos los bloques. Estuvo casi 15 días antes. Es un tema muy sensible, pero así como hay una mafia en la litigiosidad, hay también una mafia con los certificados médicos”.

Media sanción y próximos pasos

La reforma laboral ya obtuvo media sanción en el Senado de la Nacion Argentina y continúa su tratamiento parlamentario.

Según la legisladora, se trata de “la primera reforma laboral en 50 años que toca temas muy de fondo”. Entre los puntos destacados, mencionó la posibilidad de que cada empresa pueda celebrar su propio convenio colectivo, la eliminación de cuotas solidarias sindicales, la rebaja de aportes patronales por 48 meses para nuevos empleados y medidas orientadas a reducir la litigiosidad laboral.

“Si acordábamos el 100% con la CGT, dejábamos todo como está. Ahora, cada empresa va a poder hacer su propio convenio”, afirmó.