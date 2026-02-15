Reforma laboral: la CGT evalúa convocar a un paro general ante el debate en Diputados

La CGT se reúne el lunes y planifica un paro general

La cúpula directiva de la CGT decidió adelantar para este lunes una reunión clave en la que analizará la posibilidad de convocar a un paro general , en abierto desacuerdo con la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, que comenzará a debatirse en la Cámara de Diputados tras obtener media sanción en el Senado.

El encuentro, que originalmente estaba previsto para más adelante, se realizará de manera virtual desde las 16 y contará con la participación de los cotitulares de la central obrera: Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio).

La decisión de anticipar la reunión responde a la presión interna de distintos sectores sindicales que consideran insuficientes las manifestaciones y movilizaciones realizadas hasta el momento para expresar el rechazo al proyecto oficial .

Según trascendió, varios dirigentes sostienen que ya no alcanza con “salir a la calle” y reclaman una respuesta más contundente frente a lo que consideran un avance sobre derechos laborales consolidados.

En ese contexto, no se descarta que la CGT convoque a un paro general el mismo día en que comience el debate en la Cámara baja, lo que podría ocurrir el miércoles 18 o jueves 19 de la próxima semana.

La posibilidad de una medida de fuerza de alcance nacional suma tensión al escenario político y parlamentario, en momentos en que el oficialismo busca consolidar apoyos para avanzar con la reforma.

Los puntos más cuestionados de la reforma laboral

Entre los aspectos que generan mayor rechazo dentro de la central obrera se encuentra la disposición que permitiría reducir el salario de los trabajadores entre un 25% y un 30% durante períodos de licencia médica.

Para la CGT, esta modificación implicaría un retroceso en materia de protección de derechos y afectaría directamente a los trabajadores en situaciones de vulnerabilidad.

Además, los gremios manifestaron preocupación por los cambios propuestos en el régimen de indemnizaciones, la jornada laboral y el esquema de vacaciones, puntos que consideran sensibles dentro del marco de negociación colectiva y la legislación vigente.

El derecho de huelga, otro foco de conflicto

Más allá de las modificaciones puntuales en condiciones salariales y contractuales, otro eje de tensión es la eventual regulación del derecho de huelga que contempla el proyecto.

Desde la conducción sindical advierten que cualquier intento de limitar o restringir esa herramienta constitucional será interpretado como una afectación directa a la capacidad de organización y protesta de los trabajadores.

En ese marco, la reunión del lunes se perfila como determinante para definir la estrategia gremial frente al avance legislativo. La CGT deberá resolver si opta por una escalada en el conflicto, con un paro general como señal política, o si prioriza otras instancias de negociación y presión institucional.

Mientras tanto, el debate en Diputados se anticipa complejo y atravesado por fuertes tensiones entre el oficialismo y los bloques opositores, con la reforma laboral como uno de los ejes centrales de la agenda parlamentaria.