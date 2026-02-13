13 de febrero de 2026
FLEXIBILIZACIÓN LABORAL

Reforma laboral: qué pasa con las horas extras y qué implica para los trabajadores mendocinos

Horas extras y banco de horas son ejes de la reforma laboral, que tendrá impacto concreto en los trabajadores de la provincia de Mendoza.

Imagen generada con IA
 Por Soledad Maturano

Las horas extras son un alivio clave para los trabajadores argentinos en un contexto de ingresos ajustados. Por eso, la reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado cobra vital relevancia: introduce cambios en aspectos sensibles del mundo del trabajo, entre ellos el régimen de horas extraordinarias. Cómo impactará este cambio en los trabajadores de la provincia de Mendoza.

El proyecto, con alcance a lo largo y ancho del país, no elimina el pago de horas extras -50% de recargo en días hábiles y 100% los sábados después de las 13, domingos y feriados-, pero sí incorpora una flexibilización de la jornada laboral que puede impactar de forma directa en su utilización.

horas extras reforma laboral
Si bien no se elimina el pago de horas extras, sí se introduce un banco de horas que flexibiliza el tiempo trabajado.

El banco de horas, eje de la flexibilización

El principal cambio está vinculado a la creación del banco de horas, un mecanismo que permite compensar horas trabajadas en distintos días.

En una entrevista con Radio Mitre, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó: “Las horas extras siguen existiendo y se siguen pagando. Lo que ocurre es que se permiten los bancos de horas. Por ejemplo, no quiero trabajar un viernes, entonces compenso las horas en los otros cuatro días. No se pagarían como horas extra porque se compensan”.

De esta manera, con la implementación del banco de horas, muchas empresas podrían optar por compensaciones en lugar del pago de horas extras.

Cómo funcionará el banco de horas

El sistema de banco de horas permitirá trabajar jornadas más extensas en determinados días y compensarlas con jornadas reducidas en otros. Por ejemplo, se habilita trabajar hasta 12 horas diarias, compensando otro día con una jornada de cuatro horas.

Sin embargo, la flexibilización tiene un límite: la jornada semanal no podrá superar las 48 horas. Así, si se trabajan cuatro días de 12 horas, la semana laboral se considera cumplida.

Horas extras voluntarias y con límites

El proyecto establece una serie de pautas para el nuevo régimen de horas extras y banco de horas, entre las que se destacan:

  • La compensación de horas extraordinarias podrá formalizarse por acuerdo entre empleador y trabajador;
  • La prestación de horas extras deberá ser voluntaria, con límites claros y un sistema de control horario;
  • Se habilita la toma de francos compensatorios como alternativa al pago.

En todos los casos, el régimen deberá respetar los descansos mínimos previstos por la ley.

salario
El salario se debe pagar en dinero expresado en moneda local, extranjera, alimentos o habitación.

Salario dinámico y formas de pago

El proyecto establece que los salarios deberán abonarse en dinero, pudiendo expresarse en:

  • Moneda nacional;
  • Moneda extranjera;
  • Especie;
  • Habitación;
  • Alimentos.

Otro de los puntos que introduce la reforma -y que impacta en la percepción del salario- es el concepto de “salario dinámico”, el cual contempla pagos individuales como reconocimientos al “mérito” personal o a la productividad del trabajador.

Si querés conocer más detalles sobre la reforma laboral, las formas de pago y los cambios en materia salarial, hacé clic acá.

