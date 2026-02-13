13 de febrero de 2026
¿Día de San Valentín o de los Amantes? Cuánto sale un momento íntimo en moteles de Mendoza

Este viernes y sábado muchas parejas celebrarán el amor, oficial o clandestino, y los moteles de Mendoza ofrecen una variedad de precios.

La fecha para las parejas clandestinas surgió en Estados Unidos gracias a una app de citas que asegura que el día previo a San Valentín es cuando más suceden las infidelidades.

Sin importar la nomenclatura que lleve la pareja, mediados de febrero es la temporada alta de los moteles. Algunos recurren allí para no ser encontrados, otros disfrutan de una aventura y un momento distinto con su pareja, pero también es una cita ideal para relajarse, dado que ciertos establecimientos tienen jacuzzi.

Los valores de un momento íntimo en moteles de Mendoza

Sobre calle 9 de Julio en el departamento de Guaymallén, el turno de tres horas tiene un valor de $26.000. Sin embargo, si se elige la opción con jacuzzi, el precio mínimo es de $52.000. Los costos varían de acuerdo a las prestaciones de las habitaciones. Además, de viernes a domingo los turnos solo son de dos horas. Si se planifica una noche de pasión, el pernocté de 00 a 8 parte de $72.000 hasta $135.000.

En el mismo departamento, pero sobre calle Concordia, un motel ofrece habitaciones con turnos por dos horas desde $32.000 a $80.000, mientras que el de cuatro horas tiene un precio mínimo de $43.000 y escala hasta $100.000. A su vez, el servicio de pernocté de 22 a 8, con desayuno, tiene valores que inician en $100.000 y llegan a $140.000, según la habitación que se elija.

En cambio, en Godoy Cruz, sobre calle Primitivo de la Reta, las dos horas salen $37.000, pero el precio asciende hasta $135.000 de acuerdo al servicio y si se quiere jacuzzi.

Las opciones en el Este mendocino tienen valores más económicos. Por ejemplo, sobre Carril Chimbas, en el departamento de San Martín, el turno de dos horas cuesta $25.000 como mínimo y el valor asciende a $49.000 si se requiere hidromasajes. En el caso de Junín, los precios van desde $20.000 hasta $22.000, pero el turno es de cuatro horas.

Detalles a tener en cuenta para el Día de San Valentín

Para el Día de los Enamorados, la mayoría de los moteles consultados no brindarán el servicio de pernocté, tampoco trabajarán bajo reservas, sino por orden de llegada. Además, algunos no tendrán turnos de tres o cuatro horas, solo de dos.

A su vez, la mayoría recibe diversos métodos de pago como efectivo, pago por QR, tarjetas de débito y crédito en un solo pago, pero no transferencias bancarias.

