12 de febrero de 2026
{}
ATENCIÓN AHORRISTAS

Billeteras virtuales vs bancos: qué rendimientos ofrece cada opción hoy en Argentina

Billeteras virtuales y bancos actualizaron sus tasas. Cuánto rinden hoy las cuentas remuneradas, los FCI y los plazos fijos en febrero de 2026.

Economía

Bancos y billeteras virtuales actualizaron sus tasas de interés para distintas alternativas de ahorro e inversión, que incluyen plazos fijos, fondos comunes de inversión (FCI) y cuentas remuneradas. A continuación, un repaso por las tasas vigentes y el funcionamiento de cada opción.

Mercado Pago.jpg
Las billeteras digitales ofrecen rendimientos diarios a través de cuentas remuneradas o mediante la inversión en FCI.

Tasas de interés de las billeteras virtuales

Las billeteras digitales ofrecen rendimientos diarios a través de cuentas remuneradas o mediante la inversión automática en FCI money market o de renta fija. Estas son las tasas actuales:

  • Cocos (FCI RM): 28.07 %
  • Prex Argentina (FCI MM): 26.10 %
  • Ualá (Cuenta Remunerada) *: 26.00 %
  • Naranja X (Cuenta Remunerada) *: 25.00 %
  • Personal Pay (FCI MM): 24.56 %
  • Mercado Pago (FCI MM): 23.80 %
  • Astropay (FCI MM): 23.03 %
  • Claro Pay (FCI MM): 22.81 %
  • N1U (FCI MM): 22.52 %
  • Lemon Cash (FCI MM): 22.48 %
  • LB Finanzas (FCI MM): 22.37 %
  • IEB+ (FCI MM): 21.97 %

* Cuentas remuneradas propiamente dichas.

Cómo funcionan las cuentas remuneradas y los FCI

Las cuentas remuneradas permiten que el dinero depositado genere intereses diarios, sin necesidad de realizar ninguna operación adicional. Los rendimientos se acreditan de manera periódica -generalmente a fin de mes- y el usuario mantiene liquidez inmediata, según informó El Economista.

En el caso de las billeteras que operan con Fondos Comunes de Inversión (FCI), el saldo se invierte automáticamente en instrumentos de renta fija de corto plazo o plazos fijos. A diferencia del plazo fijo tradicional, estos fondos permiten rescatar el dinero en el día o en un plazo de 24 a 48 horas, según la composición del FCI y el horario bancario.

plazo fijo banco nacion
Para ahorristas tradicionales, el depósito a plazo fijo en las entidades bancarias continúa siendo una opción segura.

Tasas de interés del plazo fijo en los principales bancos

Para los ahorristas más conservadores, el depósito a plazo fijo tradicional continúa siendo una alternativa de bajo riesgo, con una inmovilización mínima de 30 días. Estas son las Tasas Nominales Anuales (TNA) vigentes en los principales bancos:

  • Banco Macro: 27,00%
  • Banco Nación: 25,00%
  • Banco Credicoop: 24,00%
  • Banco ICBC: 23,50%
  • Banco Santander: 23,00%
  • Banco Galicia: 23,00%
  • Banco BBVA: 23,00%

En general, los plazos fijos resultan convenientes para quienes priorizan estabilidad y previsibilidad, buscan proteger el capital a corto plazo y minimizar el impacto de la inflación, aun resignando liquidez durante el período de la inversión.

