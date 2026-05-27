El nuevo mapa del ahorro en Argentina: las billeteras virtuales reajustan sus intereses para captar depósitos

La competencia por captar depósitos se aceleró con fuerza tras el reciente reajuste de intereses en el mercado local. Las plataformas digitales modificaron los rendimientos de sus cuentas remuneradas para consolidarse como una opción clave de corto plazo. El fenómeno impulsa un cambio de estrategia en los usuarios para defender el ahorro diario de su dinero.
El principal atractivo de este ecosistema radica en la combinación de rentabilidad y liquidez inmediata. A diferencia de los depósitos bancarios clásicos, los monederos digitales permiten generar ganancias diarias sin necesidad de bloquear el capital durante un mes entero. Esta flexibilidad técnica aceleró el flujo de fondos hacia las aplicaciones móviles en un escenario de alta volatilidad macroeconómica.
En el desglose de los rendimientos actuales, la fintech Ualá lidera el segmento digital con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 26% en su cuenta remunerada. Por debajo se ubica Cocos con un 23,14% a través de su fondo de renta mixta y la plataforma IOL Cash con un 22,42% anual. En una franja intermedia se mantienen firmas de alto volumen como Prex con el 19,03%, Personal Pay con un 18,27% y Mercado Pago que rinde al 18,19% TNA.
¿Cómo responden los bancos tradicionales ante el avance de las herramientas de ahorro digitales?
La agresiva política comercial de las fintech generó un desplazamiento visible sobre las tasas que ofrecen las entidades bancarias tradicionales para los plazos fijos a 30 días. En el lote de los bancos con mayor volumen de depósitos, Banco Provincia encabeza la grilla con una TNA del 19,50%. Detrás aparecen BBVA con un 18,75%, Banco Galicia con el 18,25% y Banco Macro con una tasa fijada en el 18% anual.
La desventaja operativa de los bancos radica en la exigencia legal de mantener el dinero inmovilizado por un lapso mínimo de 30 días. Por este motivo, las billeteras digitales ganan terreno al indexar saldos mediante Fondos Comunes de Inversión (FCI) del tipo Money Market, los cuales liquidan intereses de forma diaria y automática mientras el usuario dispone de su saldo para compras o transferencias.