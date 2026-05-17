Con el dólar "planchado", ¿sigue conviniendo ahorrar en la divisa estadounidense?

Con el dólar prácticamente “planchado” desde hace meses y moviéndose en torno a los $1.420, muchos ahorristas se preguntan si conviene comprar dólares . La duda es válida en un contexto donde la inflación continúa avanzando, los precios no dejan de subir y, sin embargo, la divisa estadounidense no tiene saltos.

De hecho, en el primer trimestre del año el dólar cayó más de 5% , algo poco habitual para la lógica argentina. Frente a este escenario, Sitio Andino consultó a José Vargas , economista y director de Evaluecon, para entender qué está sosteniendo esta estabilidad cambiaria y qué alternativas aparecen hoy para quienes buscan ahorrar .

Según explicó Vargas, el mercado cambiario tuvo un punto de inflexión después de las elecciones legislativas del año pasado . Hasta ese momento, el dólar venía mostrando una suba sostenida y existía una fuerte expectativa de una posible disparada cambiaria ante un eventual resultado adverso para el Gobierno. “El mercado percibía la debilidad en cuanto al nivel de reservas sustentables y sostenibles en el tiempo que tiene el Banco Central”, señaló el economista.

Sin embargo, Vargas señaló que el escenario cambió por completo en la previa electoral. Según explicó, la aparición del secretario del Tesoro de Estados Unidos y el respaldo explícito de ese país al Gobierno argentino llevaron “absoluta tranquilidad al mercado”.

Para el economista, después de las elecciones comenzó una etapa distinta: la cotización dejó de subir e, incluso, bajó.

¿Conviene ahorrar en dólares hoy?

Para Vargas, el dólar sigue funcionando como una herramienta de resguardo, aunque -en este momento- no funciona como herramienta de inversión a corto plazo. “La opción del dólar tiene que ser a mediano y largo plazo”, sostuvo el economista, y aclaró que quien decida dolarizarse en este contexto “tiene que apostar un año o más”. Es decir, si hoy se compra dólares es con el propósito de no usarlos por, al menos, un año.

Dólares El dólar es una herramienta de resguardo a largo plazo.

Sin embargo, consideró que la volatilidad probablemente vuelva hacia fines de este año o comienzos del próximo, especialmente por el clima político y económico que suele rodear a las elecciones presidenciales en nuestro país. Incluso, mencionó que ya existen proyecciones de un dólar oficial más alto hacia diciembre.

De todos modos, el director de Evaluecon advirtió que detrás de la estabilidad actual persisten algunas debilidades estructurales. “Todavía el nivel de reservas netas del Banco Central es negativo”, explicó, y recordó que el mercado cambiario aún no fue liberado completamente, ya que el cepo sigue vigente para las empresas, aunque con algunas flexibilizaciones para personas humanas.

A eso se suma otro factor que, según Vargas, también ayuda a explicar la calma cambiaria, la pérdida del poder adquisitivo. “Tenemos el poder de compra bastante complicado, bastante dañado”, afirmó. En ese contexto, muchos asalariados hoy directamente no tienen margen para ahorrar o dolarizarse de manera fuerte, algo que también reduce la presión sobre la divisa.

Qué alternativas aparecen frente al dólar quieto

Mientras el dólar no es el mejor instrumento de ahorro a corto plazo, otras opciones aparecen como alternativas. Vargas señaló que, aunque el plazo fijo sigue ofreciendo rendimientos por debajo de la inflación, existen fondos comunes de inversión que logran superarla. También mencionó bonos, acciones e incluso criptomonedas para perfiles con mayor tolerancia al riesgo.

En paralelo, desde Mujer Financiera advierten que, en contextos de “dólar planchado”, incluso los fondos de emergencia pueden perder capacidad de cubrir gastos si quedan quietos durante mucho tiempo.

dolar, cripto, bolsa, ahorro Combinar alternativas puede ser útil. Imagen generada con IA

Ese fondo de emergencia -explican- es el ahorro pensado para resolver imprevistos: desde un arreglo urgente hasta un período de desempleo. La recomendación general es que alcance para cubrir entre tres y seis meses de gastos totales, dependiendo de la estabilidad laboral de cada persona -monotributista o trabajador bajo convenio colectivo de trabajo-.

Durante años, ahorrar ese dinero en dólares aparecía casi como una decisión automática que, a la corta o a la larga, implicaba una ganancia. Sin embargo, hoy con la divisa “planchada” y precios en pesos que siguen subiendo, muchos revisan la estrategia. Por eso, desde la plataforma remarcan que algunos ahorristas optan por combinar dólares con fondos money market de billeteras virtuales, instrumentos de bajo riesgo que permiten generar rendimientos cercanos a la inflación sin perder demasiada liquidez.

En definitiva, el dólar sigue siendo una referencia casi inevitable para los argentinos a la hora de ahorrar, pero el escenario actual empieza a cambiar algunas lógicas muy instaladas. Con una divisa quieta y precios que continúan subiendo, cada vez más personas sienten que simplemente “comprar y guardar” no es suficiente para cuidar el poder adquisitivo. Por eso, implementar estrategias mixtas que combinen dólares con otras herramientas financieras puede ayudar a que los ahorros no queden quietos.