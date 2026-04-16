Inflación de 3,4% en marzo: cómo impacta en tu bolsillo, tu salario y tus ahorros

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó ayer que la inflación de marzo fue del 3,4% , acumulando un 32,6% en los últimos doce meses. El número además de superar las expectativas del mercado -que esperaba un dato en torno al 3%-, consolidó una dinámica que ya lleva casi diez meses sin mostrar señales de desaceleración sostenida.

El resultado superó el 2,9% de febrero y dejó el acumulado del primer trimestre en 9,4%, peligrosamente cerca de la meta anual que el propio oficialismo había fijado en su Ley de Presupuesto Nacional. En solo tres meses, el Gobierno consumió una porción significativa del sendero de desinflación implícito en el Presupuesto.

El índice de precios de Sitio Andino marcó subas del 5% en marzo y un alimento se disparó más del 100%

Los principales factores que impulsaron la inflación de marzo fueron la educación -con fuertes aumentos por el inicio del ciclo lectivo- y los combustibles, afectados por el encarecimiento internacional del petróleo producto del conflicto en Medio Oriente.

A nivel de categorías, los precios regulados tuvieron el mayor incremento con un 5,1%, seguidos por el IPC núcleo (3,2%) y los estacionales (1,0%).El rubro Educación fue el que más se disparó: registró una suba del 12% en el mes, el aumento más pronunciado de toda la canasta, explicado por la típica estacionalidad del inicio de clases.

Tu salario, otra vez por debajo

El impacto más inmediato de este dato se siente en el sueldo. Por tercer mes consecutivo, los precios les ganan a los salarios. En otras palabras: el número en el recibo de sueldo sube, pero lo que ese dinero puede comprar se achica.

Los aumentos acordados en paritarias durante enero (1,7%) y febrero (0,8%) quedaron por debajo de la inflación acumulada en ese bimestre. Para marzo, los incrementos previstos del sector privado (2,3%) también se ubicaron por debajo del dato del INDEC. Este desfasaje afecta el consumo y tensiona las negociaciones paritarias hacia adelante, en un contexto donde las expectativas de inflación siguen desancladas

Según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los salarios de convenio acumulan una caída del 15% respecto a noviembre de 2023, mientras que el promedio del sector privado registrado se ubicaría casi un 10% por debajo de aquel período.

El dólar, un refugio que ya no rinde como antes

Históricamente, una parte importante de los argentinos recurrió al dólar como escudo ante la inflación. Pero en el contexto actual, esa estrategia tampoco cierra del todo. El dólar encontró un nuevo equilibrio en torno a los $1.420 pesos y quienes se dolarizaron a comienzos de año sufrieron una caída de sus tenencias del 5,5% en los primeros dos meses de 2026.

dolar economia diaria bolsillo Quienes se dolarizaron a comienzos de año perdieron 5,5% en sus tenencias.

Con el tipo de cambio oficial moviéndose a un ritmo mucho más lento que la inflación, el dólar como inversión de corto plazo perdió atractivo como cobertura de corto plazo frente a la inflación. Sirve como reserva de valor a largo plazo para quienes no necesitan el dinero de inmediato, pero no protege contra la erosión mensual del poder adquisitivo.

¿Y el plazo fijo, rinde?

La otra opción clásica del ahorrista argentino -el plazo fijo- tampoco está a la altura de las circunstancias. Las tasas que ofrecen los principales bancos están en baja. El Banco Nación ofrece una TNA del 19%, Galicia del 18,25% y Santander del 18%. Convertida a rendimiento mensual, esa tasa equivale a apenas entre un 1,5% y un 2%, es decir, menos de la mitad de la inflación de marzo.

El plazo fijo UVA, que ajusta por inflación, aparece como la alternativa más razonable para quienes quieren cubrirse, aunque implica inmovilizar el capital por 90 días mínimo -una restricción que muchos no pueden permitirse en un contexto de incertidumbre

¿Qué viene después?

El ministro de Economía, Luis Caputo, proyectó que el proceso de desinflación se retomará a partir de abril, argumentando que el shock de combustibles y la estacionalidad educativa fueron factores puntuales.

El propio presidente eligió hablar del tema de frente. Durante su exposición en el AmCham Summit 2026, Milei reconoció que el dato "no le gustó" y admitió que la inflación "de a poco viene subiendo desde mediados del año pasado". Para explicar la suba, el mandatario apuntó a factores que considera extraordinarios: la caída de la demanda de dinero de la segunda mitad de 2025 -año de electoral- , el impacto estacional de la educación en marzo, la guerra y su efecto en el transporte, y la dinámica de la carne. Y cerró con un mensaje de confianza: "La inflación para adelante se va a derrumbar y la economía va a retomar su senda de crecimiento".

image Milei reconoció que el dato de la inflación no le gustó.

"Hay que tener paciencia, cuando uno se desespera toma decisiones incorrectas", insistió. Además rechazó de plano cualquier hipótesis de tolerar más inflación para impulsar el crecimiento: "Es una basura esa hipótesis", afirmó, y dejó en claro que no habrá cambios en la estrategia económica.

Sin embargo, el mercado es más cauto. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central prevé una inflación del 29,1% para todo 2026, muy por encima del 10,1% contemplado en el Presupuesto.

Para el trabajador o el ahorrista de a pie, el mensaje es claro: en este contexto, no hay coberturas perfectas, las opciones disponibles permiten, en el mejor de los casos, mitigar parcialmente el impacto inflacionario, pero no evitarlo por completo. El plazo fijo tradicional queda corto, el dólar perdió impulso en el corto plazo, y los salarios -salvo excepciones- siguen perdiendo la carrera contra los precios.