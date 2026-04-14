14 de abril de 2026
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Javier Milei

Javier Milei admitió el mal dato inflacionario y destacó señales positivas para el futuro

La inflación del 3,4% en marzo no le gustó, explicó las causas del repunte y aseguró que en los próximos meses comenzará a bajar mientras la economía retoma el crecimiento.

Javier Milei admitió el mal dato inflacionario y destacó señales positivas para el futuro

Javier Milei admitió el mal dato inflacionario y destacó señales positivas para el futuro

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“El crédito está creciendo, empezamos a recomponer el capital de trabajo y cuando eso pase, la Argentina vuelve a crecer. La inflación para adelante se va a derrumbar y la economía va retomar su senda de crecimiento que teníamos antes del ataque de la política”, remarcó.

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“Cuando los políticos reciben un mal dato, fingen demencia o hablan de otra cosa. Nosotros tenemos cosas buenas para hablar hoy, pero como yo soy Milei y detesto la forma de hacer las cosas de la política tradicional y como odio la inflación y como el dato no me gustó, voy a hablar de inflación”, sostuvo al iniciar su exposición en el encuentro de la AmCham.

Hay que tener paciencia, cuando uno se desespera toma decisiones incorrectas. Hay que tener paciencia, cuando uno se desespera toma decisiones incorrectas.

Y explicó: “La caída de la demanda de dinero de la segunda mitad del año pasado iba a impactar en la tasa de inflación. Después está lo estacional, marzo es un mes con el impacto de la educación, después estuvo el impacto de la guerra y lo vinculado al transporte. Y está el impacto de la carne, todo eso es lo que explica ese salto de la tasa de inflación”.

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Javier Milei y su visión sobre la economía

“Además tengo una buena noticia: la demanda de dinero está subiendo”, sostuvo en referencia a que eso ayudará a bajar la inflación en el futuro. También mencionó que si su gobierno no resuelve los problemas, no tiene inconvenientes en volver al sector privado.

“Nos volvemos a nuestras casas, volvemos al sector privado”, lanzó. Pero remarcó que cree que la economía mejorará, un mensaje que dio todo el oficialismo a lo largo de la jornada.

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El jefe de Estado arribó al lugar pasadas las 18 rodeado de la custodia presidencial de Casa Militar. Evitó cualquier contacto con la prensa pero quiso estar cerca de sus ministros presentes en el lugar. Aparecieron cerca de él Manuel Adorni, jefe de Gabinete; Pablo Quirno, el Canciller; y Mario Lugones, ministro de Salud.

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