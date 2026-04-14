La inflación en Argentina superó los tres puntos después de un año

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó los valores del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes al mes pasado. Usualmente, marzo tiene valores altos y este año no fue la excepción. La inflación se ubicó en 3,4%, debido a factores estacionales como el comienzo de clases y también influyó la variación del petróleo a nivel mundial.

La última vez que el IPC superó los tres puntos fue en marzo del año pasado, cuando se acercó al 4%. En esa ocasión se registró una inflación de 3,7%. Además, el mes pasado la variación acumulada fue de 9,4%, mientras que la interanual de 32,6%, según el estudio del Indec.

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El IPC lleva 10 meses en aumento y el gobierno nacional espera que a mediados de año llegue a cero , pero el panorama no sería el esperado.

En lo que respecta al interior del país , los valores de las regiones quedaron plasmados de la siguiente manera:

Noreste: 4,1%

4,1% Noroeste: 4,0%

4,0% GBA: 3,4%

3,4% Pampeana: 3,3%

3,3% Cuyo: 3,2%

3,2% Patagonia: 2,5%.

Qué sectores tuvieron mayores aumentos

Tal como indica la tendencia, en marzo el segmento que registró mayores incrementos fue el de "Educación", con el 12,1%; mientras que en segundo lugar se ubicó el de "Transporte", con el 4,1%. El tercer puesto fue para "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles", con un aumento del 3,7%.

En cambio, los sectores que tuvieron menos incrementos durante marzo a nivel nacional fueron:

"Equipamiento y mantenimiento del hogar" : 1,3%.

: 1,3%. "Bienes y servicio varios" : 1,7%.

: 1,7%. "Bebidas alcohólicas y tabaco": 2,1%.

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El diagnóstico del Ministro de Economía

Ayer, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que la inflación iba a ser superior a los tres puntos y explicó: "Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que tuvo un impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte; hay temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad”.

Sin embargo, se mostró optimista cuando expresó que en abril comenzará la desinflación y el crecimiento. "Se vienen los mejores meses”, indicó.