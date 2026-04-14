14 de abril de 2026
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Inflación

La inflación en Argentina superó los tres puntos después de un año

El Indec difundió los valores correspondientes al mes pasado. Qué sectores tuvieron mayores aumentos de precios.

La inflación en Argentina superó los tres puntos después de un año

La inflación en Argentina superó los tres puntos después de un año

 Por Sofía Pons

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó los valores del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes al mes pasado. Usualmente, marzo tiene valores altos y este año no fue la excepción. La inflación se ubicó en 3,4%, debido a factores estacionales como el comienzo de clases y también influyó la variación del petróleo a nivel mundial.

La última vez que el IPC superó los tres puntos fue en marzo del año pasado, cuando se acercó al 4%. En esa ocasión se registró una inflación de 3,7%. Además, el mes pasado la variación acumulada fue de 9,4%, mientras que la interanual de 32,6%, según el estudio del Indec.

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En lo que respecta al interior del país, los valores de las regiones quedaron plasmados de la siguiente manera:

  • Noreste: 4,1%
  • Noroeste: 4,0%
  • GBA: 3,4%
  • Pampeana: 3,3%
  • Cuyo: 3,2%
  • Patagonia: 2,5%.

Qué sectores tuvieron mayores aumentos

Tal como indica la tendencia, en marzo el segmento que registró mayores incrementos fue el de "Educación", con el 12,1%; mientras que en segundo lugar se ubicó el de "Transporte", con el 4,1%. El tercer puesto fue para "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles", con un aumento del 3,7%.

En cambio, los sectores que tuvieron menos incrementos durante marzo a nivel nacional fueron:

  • "Equipamiento y mantenimiento del hogar": 1,3%.
  • "Bienes y servicio varios": 1,7%.
  • "Bebidas alcohólicas y tabaco": 2,1%.
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El diagnóstico del Ministro de Economía

Ayer, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que la inflación iba a ser superior a los tres puntos y explicó: "Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que tuvo un impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte; hay temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad”.

Sin embargo, se mostró optimista cuando expresó que en abril comenzará la desinflación y el crecimiento. "Se vienen los mejores meses”, indicó.

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