13 de marzo de 2026
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Inflación

Inflación en Argentina: cómo evolucionó, las críticas al INDEC y la meta de Milei de llegar a cero

En medio de dudas sobre el INDEC, el Presidente planea llegar a la inflación mensual cero. Cómo fue en gestiones anteriores.

Inflación en Argentina: cómo evolucionó, las críticas al INDEC y la meta de Milei de llegar a cero

Inflación en Argentina: cómo evolucionó, las críticas al INDEC y la meta de Milei de llegar a cero

 Por Sofía Pons

Las variaciones de precios son un dolor de cabeza constante para los argentinos, realizar compras requiere un análisis de mercado frente a las góndolas y el poder adquisitivo cada día es más bajo. Frente a ese escenario, el gobierno de Javier Milei busca alcanzar la inflación cero cerca de agosto, aunque los métodos y la canasta son criticados por los especialistas.

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La relación de esta estadística y el INDEC tuvo idas y vueltas. Durante el kirchnerismo, el dato fue cuestionado y el Instituto intervenido, por lo que en la gestión de Mauricio Macri, el gobierno buscó devolverle estabilidad y credibilidad, es por esto que se consideran las cifras desde el 2017, creadas por el Instituto, dado que anteriormente las cifras más fiables provenían de universidades, estudios provinciales, el IPC Congreso o de consultoras privadas.

INDEC
El INDEC ha generado dudas en diferentes gobiernos.

El INDEC ha generado dudas en diferentes gobiernos.

¿Cómo evolucionó la inflación en los últimos años?

Durante la gestión de Mauricio Macri la inflación fue en crecimiento y en 2020, cuando comenzó la pandemia por coronavirus, bajó de 53% a 36%. Sin embargo, con el avance de la gestión de Alberto Fernández, el IPC fue en aumento.

En el gobierno de Macri, la inflación creció del 24% al 53%, mientras que en la de Fernández fue de 36% al 211%. A su vez, con la gestión de Javier Milei, en 2024 fue del 117% y el año pasado, de 31%. Es decir, el mandatario actual todavía no alcanza el mínimo que registró Macri, del 24%.

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Polémicas y debates alrededor de la metodología que mide la inflación

Según trascendió, la salida de Lavagna estuvo relacionada a la aplicación de la actualización de la canasta de bienes y servicios que se utiliza para calcular el IPC. Actualmente se evalúan 320 mil precios en numerosas localidades del país, pero los indicadores de consumo corresponden al 2004. Algunos productos que se contemplan, pero ya no se utilizan son:

  • Fax y accesorios para fax,
  • Teléfonos fijos y amplificadores,
  • Contestadores automáticos,
  • Cintas de video y VHS,
  • Disquetes,
  • Radiorelojes,
  • CD y DVD vírgenes,
  • Partituras y revelado de películas fotográficas;
  • Telegramas,
  • Alquiler de películas.

El gobierno nacional planeaba actualizar la canasta de bienes y servicios para que el IPC realmente contemple los precios de los consumos actuales de la sociedad. Sin embargo, la aplicación quedó postergada, sin fecha confirmada.

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