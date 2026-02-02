A días de conocer la inflación con un nuevo índice, renunció Marco Lavagna al frente del INDEC

Lavagna, economista cercano al Frente Renovador de Sergio Massa, había asumido al frente del organismo a fines de 2019, con el respaldo del entonces presidente Alberto Fernández, y permaneció en el cargo durante más de cuatro años.

INDEC Lavagna había asumido la dirección del organismo a fines del 2019. El paso de Marcos Lavagna por el INDEC Según informó el diario La Nación, uno de los principales hitos de su gestión fue la realización del Censo Nacional 2022, que posteriormente presentó inconsistencias. El propio Lavagna reconoció en su momento que los resultados no se difundieron en los plazos previstos debido a que una cantidad significativa de planillas no cumplía con los estándares de calidad requeridos.

En paralelo, durante los últimos meses de su gestión, el economista impulsó la implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), que comenzará a utilizarse oficialmente desde este mes e incorpora modificaciones estructurales en su metodología.

Qué medirá el nuevo índice de inflación El nuevo IPC introduce cambios relevantes con el objetivo de reflejar de manera más precisa los hábitos de consumo actuales de los hogares argentinos. Entre los principales aspectos, se destacan: Nueva clasificación internacional : se adopta la clasificación COICOP 2018, recomendada por la ONU, que amplía el índice a 13 divisiones. Se incorpora, por ejemplo, el rubro “Seguros y servicios financieros”, antes incluido dentro de “Bienes y servicios varios”.

: se adopta la clasificación COICOP 2018, recomendada por la ONU, que amplía el índice a 13 divisiones. Se incorpora, por ejemplo, el rubro “Seguros y servicios financieros”, antes incluido dentro de “Bienes y servicios varios”. Actualización de los ponderadores : se utilizarán los datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, lo que permite asignar mayor peso a los consumos reales y actuales de la población.

: se utilizarán los datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, lo que permite asignar mayor peso a los consumos reales y actuales de la población. Cambios metodológicos : se actualizan los períodos de referencia de precios, ponderadores e índices, además de modificarse la fórmula de cálculo y la forma de agregación de los datos, siguiendo estándares internacionales.

: se actualizan los períodos de referencia de precios, ponderadores e índices, además de modificarse la fórmula de cálculo y la forma de agregación de los datos, siguiendo estándares internacionales. Relevamiento de precios más amplio y digital: la mayoría de los precios se relevarán mediante dispositivos electrónicos, con cuestionarios adaptados a cada tipo de comercio. La cobertura abarcará 39 aglomerados y localidades, con una muestra de alrededor de 500.000 precios mensuales recolectados en más de 24.500 puntos de venta.