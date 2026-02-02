2 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
CAMBIO DE MANDO

A días de conocer la inflación con un nuevo índice, renunció Marco Lavagna al frente del INDEC

El ahora ex titular del INDEC dejó su cargo a pocos días de que se publique la inflación de febrero, la primera medida con el nuevo IPC.

A días de conocer la inflación con un nuevo índice, renunció Marco Lavagna al frente del INDEC

A días de conocer la inflación con un nuevo índice, renunció Marco Lavagna al frente del INDEC

Lavagna, economista cercano al Frente Renovador de Sergio Massa, había asumido al frente del organismo a fines de 2019, con el respaldo del entonces presidente Alberto Fernández, y permaneció en el cargo durante más de cuatro años.

Lee además
Turismo: según el INDEC, por cada extranjero que arribó al país se fueron dos argentinos al exterior
Estadísticas

Según el INDEC, por cada extranjero que arribó al país se fueron dos argentinos al exterior
Durante el fin de semana se desplegó un operativo de control minero en rutas y cauces
ENERGÍA Y AMBIENTE

Durante el fin de semana se desplegó un operativo de control minero en rutas y cauces
INDEC
Lavagna había asumido la dirección del organismo a fines del 2019.

Lavagna había asumido la dirección del organismo a fines del 2019.

El paso de Marcos Lavagna por el INDEC

Según informó el diario La Nación, uno de los principales hitos de su gestión fue la realización del Censo Nacional 2022, que posteriormente presentó inconsistencias. El propio Lavagna reconoció en su momento que los resultados no se difundieron en los plazos previstos debido a que una cantidad significativa de planillas no cumplía con los estándares de calidad requeridos.

En paralelo, durante los últimos meses de su gestión, el economista impulsó la implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), que comenzará a utilizarse oficialmente desde este mes e incorpora modificaciones estructurales en su metodología.

Qué medirá el nuevo índice de inflación

El nuevo IPC introduce cambios relevantes con el objetivo de reflejar de manera más precisa los hábitos de consumo actuales de los hogares argentinos. Entre los principales aspectos, se destacan:

  • Nueva clasificación internacional: se adopta la clasificación COICOP 2018, recomendada por la ONU, que amplía el índice a 13 divisiones. Se incorpora, por ejemplo, el rubro “Seguros y servicios financieros”, antes incluido dentro de “Bienes y servicios varios”.
  • Actualización de los ponderadores: se utilizarán los datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, lo que permite asignar mayor peso a los consumos reales y actuales de la población.
  • Cambios metodológicos: se actualizan los períodos de referencia de precios, ponderadores e índices, además de modificarse la fórmula de cálculo y la forma de agregación de los datos, siguiendo estándares internacionales.
  • Relevamiento de precios más amplio y digital: la mayoría de los precios se relevarán mediante dispositivos electrónicos, con cuestionarios adaptados a cada tipo de comercio. La cobertura abarcará 39 aglomerados y localidades, con una muestra de alrededor de 500.000 precios mensuales recolectados en más de 24.500 puntos de venta.
Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 2 de febrero de 2026

Banco por banco: qué promociones hay en supermercados, combustible y farmacias en febrero de 2026

Ayuda Escolar Anual de ANSES: cuándo se cobra y cuál será el monto en 2026

Cuándo cobran jubilados y pensionados en febrero 2026

El mapa del campo argentino, ganadería en auge y economías regionales en crisis: qué pasa con la vitivinicultura

La ANMAT prohibió maquillajes y perfumes infantiles del mercado: cuáles son y por qué motivos

ANSES: quiénes cobran este lunes 2 de febrero de 2026

Útiles escolares: precios en Chile y en Mendoza, ¿qué conviene para el inicio de clases?

LO QUE SE LEE AHORA
Cuándo cobran jubilados y pensionados en febrero 2026
Tomá nota

Cuándo cobran jubilados y pensionados en febrero 2026

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2413 y números ganadores del domingo 1 de febrero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2413 y números ganadores del domingo 1 de febrero

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 1 de febrero: números ganadores del sorteo 3344
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 1 de febrero: números ganadores del sorteo 3344

Expectativa y apertura: cómo está hoy lunes 2 de febrero, el Paso Internacional Los Libertadores
alta montaña

Expectativa y apertura: cómo está hoy lunes 2 de febrero, el Paso Internacional Los Libertadores

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1339 del domingo 1 de febrero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1339 del domingo 1 de febrero

A poco más de un año de la conformación de La Libertad Avanza como partido en Mendoza, su presidente Facundo Correa Llano hizo un balance.
A un año de la conformación del partido

Del armado partidario de La Libertad Avanza al trabajo en la "batalla cultural": el balance de Correa Llano