Mendoza lidera el desempleo en Cuyo y el Gobierno lo atribuye a factores nacionales

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió el informe del mercado de trabajo y Mendoza no registró un buen desempeño. Con el desempleo en alza, y el 6,7% de la población sin trabajo, el gobierno provincial adjudicó la suba de dos puntos en un año a factores macroeconómicos nacionales.

"La suba del desempleo se debe, principalmente, a la desaceleración de la actividad económica nacional que se viene observando desde el tercer trimestre de 2025. En ese contexto, más personas siguieron buscando trabajo, pero el mercado laboral mostró menor dinamismo para generar nuevos puestos", explicó el economista Sebastián Laza, quien se desempeña como asesor del Ejecutivo provincial.

Alerta en Mendoza, el desempleo sube y queda entre los más altos de la región

Según el análisis del gobierno, "la tasa de actividad se mantuvo prácticamente constante, con una muy leve baja, pasando de 48,6% a 48,5%, pero la tasa de empleo bajó de 46,3% a 45,2%, mostrando menor dinámica en la generación de trabajo . Como consecuencia de ambos factores, la desocupación aumentó de 4,8% a 6,7%, comparando contra igual período del año anterior".

De acuerdo al informe que expone las cifras del cuarto trimestre de 2025, a nivel nacional la desocupación alcanzó el 7,5%, mientras que en el Gran Mendoza fue del 6,7% . En Cuyo, fue el área con la tasa más elevada, dado que el Gran San Juan registró 2,7%, y el Gran San Luis, 1,5%.

#DatoINDEC En el 4° trimestre de 2025, las tasas de actividad y empleo en 31 aglomerados urbanos se ubicaron en 48,6% y 45%, respectivamente. Y la tasa de desocupación, que se calcula sobre la población económicamente activa, fue de 7,5% https://t.co/Bvwo9qIknt pic.twitter.com/nX4HgRrSSR

Si se compara el mismo cuatrimestre, pero de 2024 frente al de 2025, la desocupación en Mendoza subió casi dos puntos. En contraposición, en las otras dos provincias de Cuyo el desempleo bajó. Sin embargo, Laza indicó que las economías de las tres jurisdicciones no son comparables porque San Juan y San Luis tienen menos tasa de actividad.

"Mendoza suele tener unos cinco puntos más de tasa de actividad, eso implica mucho más porcentaje de gente buscando trabajo que en San Juan y San Luis. A Mendoza hay que compararla con los aglomerados más grandes, que tienen una tasa de actividad alta", argumentó.

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Según el gobierno, "la mayor presión sobre el mercado laboral se da en un contexto macroeconómico más exigente, que afecta a prácticamente todos los aglomerados de similar complejidad al de Mendoza".

Recientemente, el primer mandatario mendocino difundió datos acerca del empleo privado registrado, provenientes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que marcaban una baja del 0,6% en la provincia, mientras que en San Juan, era del 0,9%, mientras que en San Luis indicaba una disminución del 6,8%.

"El dato es especialmente valioso porque se da en un contexto nacional muy desafiante, donde la mayoría de las provincias registró caídas, en algunos casos muy pronunciadas, del empleo formal", celebró el Gobernador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2029865587778691191&partner=&hide_thread=false Mendoza vuelve a destacarse en el mapa productivo del país.



Se dio a conocer el ranking de variación en el empleo privado registrado y, tras dos años completos de gestión del presidente @JMilei en la Nación y de nuestro gobierno en la Provincia, Mendoza se ubica entre las… pic.twitter.com/WjmYCqhtzG — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 6, 2026

Cómo se podría revertir la situación laboral en Mendoza

De acuerdo a Laza, "la clave es que se recupere gradualmente la actividad económica nacional, porque eso mejora expectativas, consumo e inversión. Desde Mendoza, el camino es seguir sosteniendo un clima favorable para la inversión, la producción y el empleo privado, pero necesitamos que lo macro acompañe".

Además, dijo que en la provincia se ha multiplicado la inversión pública mediante el Fondo del Resarcimiento. Sin embargo, "necesitamos que se reactive la inversión privada", declaró Laza.