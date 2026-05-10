10 de mayo de 2026
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Exportación

Exportaciones: La ciruela apuesta a Europa con baja de aranceles

La baja gradual de aranceles en la Unión Europea abre nuevas oportunidades para la ciruela desecada mendocina y mejora su competitividad para la exportación.

Mendoza es lider en producción de ciruelas desecadas

Mendoza es lider en producción de ciruelas desecadas

Foto: Yemel Fil
 Por Marcelo López Álvarez

Después de que Mendoza produjera su primera exportación de nuez desde el Valle de Uco a arancel cero a España con la puesta en marcha transitoria del acuerdo con la Unión Europea, varias industrias agropecuarias de la provincia se alistan para llegar a mercados europeos en mejores condiciones, una de ellas es la industria de la ciruela desecada. La provincia de Mendoza es la primera productora y exportadora de ciruela en Argentina, cuenta con 17 mil hectáreas cultivadas; principalmente ubicadas en San Rafael, General Alvear, Santa Rosa, Rivadavia, Lavalle, Maipú, San Carlos y Tunuyán.

Principales mercados de exportación

En su versión fresca o desecada tiene como principales destinos: Brasil, España, Argelia, Chile, Egipto, Portugal, Rusia, Holanda, Polonia y Alemania.

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En su versión de mejor valor agregado, la ciruela deshidratada, Argentina se sitúa en el tercer puesto de país exportador de ciruela deshidratada a nivel mundial y la principal empresa exportadora nacional se encuentra en nuestro país.

Evolución de la producción mundial

Según datos del último informe publicado por la Secretaría de Agroindustria sobre la cosecha de los últimos 25 años, se observa un decrecimiento sostenido e importante de California, al tiempo que se registra crecimiento sostenido de Chile y Argentina, con mayor inestabilidad en nuestro país por los fenómenos climáticos.

Mendoza concentra el 80% de la superficie implantada y el 90% de la industria, y su temporada de cosecha coincide con otros dos de los principales productos de la provincia, uva y aceitunas, entre los meses de febrero y marzo.

Los principales destinos de las exportaciones de ciruela deshidratada argentina son Rusia, Brasil, Japón y, por supuesto, la Unión Europea, por lo que el nuevo acuerdo abre un sinnúmero de oportunidades al volverla mucho más competitiva.

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La situación de la ciruela desecada dentro del acuerdo con la Unión Europea está enmarcada en lo que dentro del convenio se cataloga como categoría 4, esto quiere decir que en un plazo de cinco años llegará al arancel 0, en un ritmo de reducción de un 20% del arancel por año.

De esta manera, durante el año cero las ciruelas certificadas de origen Mercosur que lleguen a los mercados europeos dejarán de pagar el 9,6% actual para abonar aproximadamente el 7,7% en este 2026.

Un paso hacia la competitividad

La producción de ciruela en Mendoza se encuentra en un momento decisivo, con el potencial de transformarse en un pilar significativo de la matriz agropecuaria provincial. En esta dirección, el Comité de Exportadores de Ciruela de Mendoza (Cecim), que agrupa a diez empresas responsables del 70% de las exportaciones de ciruela deshidratada de Argentina, trabaja desde hace más de una década en fortalecer al sector y consolidar su presencia en el mercado externo.

No obstante, los exportadores mendocinos enfrentan desafíos arancelarios al competir en el exterior. A diferencia de Chile, su principal competidor en el mercado global, las exportaciones argentinas de ciruela deben hacer frente a cargas impositivas que oscilan entre el 15% y el 30% en varios países consumidores, lo cual encarece su precio y reduce su competitividad. La puesta en vigencia parcial del acuerdo Mercosur-UE comienza a revertir esas inequidades y avanza en un sentido de previsibilidad para los productores, industriales y exportadores de Mendoza.

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