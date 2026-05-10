Vuelos cada vez más caros: cuánto y por qué subieron los pasajes desde Argentina

La escalada del conflicto en Medio Oriente comenzó a impactar de lleno en los pasajes aéreos desde Argentina. La suba del combustible , nuevas tasas aeroportuarias y mayores costos operativos provocaron incrementos de hasta 29% en vuelos internacionales, afectando especialmente a quienes planean viajar durante los próximos meses.

El principal factor detrás del incremento es el encarecimiento del jet fuel , que se disparó tras el bloqueo del estrecho de Ormuz , zona por donde circula cerca del 20% del crudo mundial. El impacto es especialmente sensible para la industria aérea, ya que el combustible representa entre el 30% y el 40% de los costos operativos de las compañías.

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De acuerdo con un informe de la organización Transport & Environment, el precio del combustible aeronáutico aumentó hasta un 100% entre febrero y abril de 2026 . El reporte indicó además que el costo extra de combustible por pasajero en vuelos de larga distancia desde Europa subió en promedio 88 euros , equivalentes a unos US$104.

Los vuelos internacionales desde el país aumentaron un promedio del 15,6% desde el inicio del conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán.

En Argentina, el impacto también quedó reflejado en las tarifas. Un estudio de la consultora EcoSur reveló que los vuelos internacionales desde el país aumentaron un promedio del 15,6% desde el inicio del conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán. Los tickets pasaron de US$715 a US$824, con una diferencia promedio de US$109 por pasajero.

Las rutas más afectadas fueron las de larga distancia. El tramo Buenos Aires–Los Ángeles lideró las subas con un incremento del 29%, seguido por los vuelos hacia Nueva York, que treparon un 23%, y los servicios a Miami, con un alza del 17%. También se registraron aumentos cercanos al 16% en los pasajes hacia Madrid, Cancún y Punta Cana.

Pasajes más caros: los nuevos recargos que ya cobran las aerolíneas

Las compañías aéreas comenzaron a trasladar parte de esos mayores costos a los usuarios. En ese contexto, Aerolíneas Argentinas aplicó recargos temporales por combustible de $7.500 por tramo para vuelos de cabotaje y adicionales de entre US$10 y US$50 para servicios internacionales.

Pero el combustible no es el único elemento que presiona sobre las tarifas. Las aerolíneas también enfrentan mayores gastos por las rutas alternativas que deben utilizar para evitar espacios aéreos en conflicto, además del incremento en las primas de seguros internacionales.

26 de agosto, paro controladores aereos, aeropuerto, aviones, aeropuerto de mendoza, pasajeros demorados, paro, demoras, viaje, avion, embarque Brechas tarifarias entre Argentina y otros países de la región: un pasajero que viaja desde Buenos Aires a Miami abona alrededor de US$76 en impuestos y tasas argentinas, frente a US$12,9 desde São Paulo y US$25 desde Santiago de Chile. Foto: Yemel Fil

A este escenario se suma un nuevo aumento en la tasa de seguridad aeroportuaria en Argentina, que comenzará a regir desde fines de mayo y podría elevar hasta un 10% adicional el precio final de los tickets.

En vuelos de cabotaje, la tasa pasará de $20 a $6.500 por tramo, generando un impacto estimado de entre 5% y 10% sobre el valor total del pasaje. Para vuelos regionales, el cargo subirá de US$4,42 a US$5, mientras que en las rutas internacionales avanzará de US$8 a US$9.

Desde la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo cuestionaron la medida y advirtieron que las nuevas tasas “configuran una combinación de costos particularmente asfixiante para la industria”.

La entidad también alertó sobre la diferencia tributaria que existe entre Argentina y otros países de la región. Según detallaron, antes incluso del nuevo ajuste, un pasajero que viajaba desde Buenos Aires a Miami abonaba alrededor de US$76 en impuestos y tasas argentinas, frente a US$12,9 desde São Paulo y US$25 desde Santiago de Chile. “Es decir, hasta seis veces más que sus pares regionales, brechas que estos ajustes solo amplían”, remarcaron desde ALTA.