Fiesta Nacional de la Ganadería: críticas por Ingresos Brutos, tarifas eléctricas y lucha antigranizo

La 45° edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería volvió a convertirse en un escenario de fuerte contenido político y económico para el sur mendocino. Durante el tradicional almuerzo oficial, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear , Germán Herrada , se centró en las dificultades que enfrenta el sector productivo y en la necesidad de avanzar en reformas de fondo tanto a nivel provincial como nacional.

Ante autoridades provinciales encabezadas por el Gobernador, Alfredo Cornejo , legisladores, representantes empresariales locales y nacionales y productores, el dirigente sostuvo que el contexto actual obliga a hablar “con realismo” y planteó una serie de reclamos orientados a mejorar las condiciones de competitividad de las actividades económicas.

Nicolás Pino, en la Fiesta de la Ganadería: "Argentina no tiene límites si se generan las condiciones adecuadas"

Herrada definió a la Fiesta como una expresión de la “identidad y la esperanza” de la región y destacó la presencia conjunta de entidades empresarias y rurales de distintos departamentos mendocinos. También remarcó el acompañamiento de instituciones nacionales vinculadas al sector agropecuario y puso en valor el trabajo de organizadores, voluntarios y actores locales que participaron en la realización del evento.

El núcleo del discurso estuvo orientado a describir los problemas estructurales que afectan a la producción y a reclamar respuestas concretas del Estado , en la línea de los reclamos presentados, por escrito, días atrás por las cámaras del sur y el norte mendocino a las autoridades provinciales.

Al igual que en las misivas, uno de los principales ejes fue el sistema tributario. El titular de la Cámara sostuvo que es “imperioso” avanzar en una reforma impositiva integral que simplifique la estructura fiscal argentina y elimine tributos considerados distorsivos. En ese sentido, cuestionó la complejidad administrativa que enfrentan las empresas y particularmente las pequeñas y medianas firmas.

Según planteó, gran parte del esfuerzo empresarial termina concentrado en cumplir con obligaciones fiscales en lugar de destinarse a producir e invertir. También recordó que muchos impuestos creados originalmente de manera transitoria continúan vigentes desde hace décadas.

A nivel provincial, el dirigente apuntó especialmente contra el impuesto a los Ingresos Brutos, al que definió como uno de los tributos más perjudiciales para la cadena productiva por su impacto acumulativo y su incidencia final sobre los consumidores. Frente a ese escenario, propuso construir una reforma consensuada entre el Gobierno y el sector privado a nivel nacional y que sea encabezada por Mendoza.

image A sala llena un año más en la Fiesta Nacional de la Ganadería para escuchar los reclamos del sector

Financiamiento y Fondo para la Transformación

Otro de los temas centrales fue el acceso al financiamiento. Herrada defendió el rol histórico del Fondo para la Transformación y cuestionó la eliminación confirmada por el Gobernador el 1 de mayo. Si bien reconoció la necesidad de mejorar su funcionamiento, consideró que la herramienta permitía a numerosos sectores acceder a créditos para inversión, infraestructura y capital de trabajo.

En contraposición, advirtió que las nuevas líneas crediticias subsidiadas a través de entidades bancarias presentan requisitos “prácticamente imposibles de cumplir” para muchas pymes y productores medianos o pequeños. El acceso al crédito no solo resulta necesario para crecer, sino también para sostener la continuidad de numerosas actividades en el actual contexto económico, expresó.

La defensa de la lucha antigranizo

La problemática de la lucha antigranizo, que el gobierno provincial cerró y dejó en manos de los gobiernos departamentales, ocupó también un lugar destacado. Herrada sostuvo que el sistema demostró ser eficiente desde el punto de vista económico y defendió su continuidad como política de Estado. Afirmó que el sector productivo mantiene la convicción de que el mecanismo funciona y reclamó que el Gobierno provincial vuelva a asumir la responsabilidad de sostenerlo.

El dirigente vinculó además la defensa del sistema no solo con la protección agrícola, sino también con el impacto sobre el turismo, el comercio y las economías regionales en general.

Ganadería, rutas y logística

En materia ganadera, el discurso retomó varios de los planteos realizados durante la inauguración de la Expo Ganadera. Entre ellos, destacó la importancia de sostener la Ley 7074, destinada a estimular el engorde de ganado en Mendoza, y respaldó el proyecto de Ley de Destete Precoz que actualmente se encuentra en el Senado provincial.

La infraestructura vial apareció como otro de los reclamos prioritarios. Herrada cuestionó el estado de numerosos caminos rurales y advirtió que, pese a las inversiones en electricidad y acueductos, muchas veces resulta imposible trasladar la hacienda por la falta de transitabilidad.

En ese contexto, pidió revisar el esquema actual de mantenimiento vial y propuso analizar alternativas de gestión, como la conformación de consorcios. También insistió en la necesidad de avanzar con la ruta nacional 188 (o provincial 184 en algunos tramos), considerada estratégica para vincular General Alvear, San Rafael y Malargüe con el Paso Pehuenche y el corredor bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico.

Agua, riego y minería

La cuestión hídrica atravesó buena parte de la exposición. Herrada reivindicó el potencial de la ganadería bajo riego como herramienta para recuperar hectáreas productivas abandonadas, aunque advirtió que ese desarrollo depende necesariamente de nuevas obras para incrementar la disponibilidad de agua.

Entre las alternativas mencionó perforaciones y volvió a instalar el histórico proyecto de trasvase del Río Grande al Atuel, una iniciativa debatida desde hace décadas en el sur provincial.

Pero el agua no estuvo solo presente en la ganadería. La minería no podía estar ausente en General Alvear, histórico distrito antiminero de Mendoza. Herrada aclaró que la entidad no se opone a ninguna actividad económica, aunque sostuvo que el desarrollo minero debe garantizar beneficios concretos para Mendoza, promover el compre local y priorizar la contratación de mano de obra mendocina.

Al mismo tiempo, remarcó la necesidad de fortalecer los organismos de control ambiental ante la desconfianza que, según señaló, persiste en parte de la sociedad. “Vivimos del agua”, afirmó.





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Energía y obras estratégicas

En el plano energético, el dirigente celebró los anuncios realizados por el Gobierno de Mendoza sobre la futura línea de alta tensión entre San Rafael y General Alvear, aunque reclamó avanzar definitivamente hacia la licitación y ejecución de la obra. Según indicó, la situación energética del sur mendocino continúa siendo crítica, especialmente tras los problemas registrados en el complejo Los Nihuiles luego del aluvión ocurrido el año pasado.

A ello sumó cuestionamientos por el costo de las tarifas eléctricas en Mendoza, que definió entre las más elevadas del país. En particular, criticó el sistema de contratación de potencia aplicado a las empresas, al considerar que no contempla los ciclos productivos y genera penalidades injustas, y reclamó a Cornejo soluciones en el tema, ya que aseguró no son escuchados por el EPRE.

Otro de los proyectos mencionados fue el acueducto El Tigre-Bowen, una obra destinada a garantizar el abastecimiento de agua potable para General Alvear y San Rafael durante las próximas décadas. Herrada aseguró que tanto la Cámara alvearense como la de San Rafael están dispuestas a colaborar para impulsar su concreción.

Hacia el cierre, Herrada valoró dos obras largamente reclamadas por el sur provincial: la reconstrucción de las rutas provinciales 171 y 153 y la próxima inauguración del gasoducto que beneficiará a miles de usuarios de San Rafael y General Alvear.

Con un tono de defensa de la producción regional, el discurso concluyó con una convocatoria al trabajo conjunto entre el sector público y privado para impulsar el desarrollo económico de Mendoza, en una fiesta donde lo más notable fue, en las declaraciones de todos los dirigentes que pasaron por la transmisión de Aconcagua Radio y Medios Andinos, la crítica permanente a la situación que vive el sector por la política económica, pero a la vez el apoyo al Gobierno que lleva adelante esa política.

Los reclamos uno por uno