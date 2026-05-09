9 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Fiesta Nacional de la Ganadería

La Fiesta Nacional de la Ganadería recibió al titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, participó de la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería y dijo que el mundo "demanda" los productos argentinos.

La Fiesta Nacional de la Ganadería recibió al titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino.

La Fiesta Nacional de la Ganadería recibió al titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino.

Foto: Daniel Cano
Por Sitio Andino Política

La 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de las Zonas Áridas recibió en General Alvear a productores de distintos sectores de la provincia de Mendoza y del país, entre ellos, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, quien destacó el potencial del campo argentino para impulsar el crecimiento del país.

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Antes del tradicional Almuerzo en el predio ferial, Medios Andinos dialogó con el reconocido empresario sobre el rol del trabajo rural como uno de los principales motores de la economía argentina y aseguró que el sector agropecuario “es el que más le aporta al país”.

Pino remarcó que, cuando existen condiciones favorables, “podemos producir más y mejor” en el país. En ese sentido, explicó que uno de los objetivos de estos eventos es “contar qué es lo que necesitamos para que esa producción sea viable” y señaló que la Sociedad Rural “está muy activa recorriendo la Argentina productiva”, en contacto permanente con los distintos sectores del interior del país.

Pino también se refirió a la situación económica nacional y consideró que “la macroeconomía se está ordenando”. “EL presidente Javier Milei está reordenando la macro y frenando la inflación. Es duro para la gente, pero estamos convencidos de que ese es el camino para tener un país más amable para vivir y disfrutar del potencial argentino”, expresó.

Además, planteó que actualmente existe una fuerte demanda internacional sobre los productos que genera el país. “El mundo hoy demanda permanentemente lo que los argentinos producimos. No tenemos límites, pero para eso se tienen que dar las condiciones. Es una responsabilidad de todos”, concluyó.

Fiesta de la Ganadería 2026

Fiesta Nacional de la Ganadería

En el corazón del sur mendocino, General Alvear vuelve a latir al ritmo de la 45º Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, una celebración que trasciende lo productivo para convertirse en símbolo de identidad y encuentro. Desde este 6 de mayo, cinco días de tradición, cultura y espectáculo convocan a miles en uno de los eventos más esperados.

El almuerzo de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, con los emblemáticos costillares al ensartador, se ha convertido en un evento en sí mismo que atrae a los principales referentes de cámaras empresarias, entidades rurales y personalidades del mundo de la política tanto provincial como nacional. Además congrega a un gran número de turistas, que se sienten atraídos por el aroma de un asado sin igual.

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