9 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Fiesta Nacional de la Ganadería

Este sábado se realiza el tradicional almuerzo de la Fiesta Nacional de la Ganadería en General Alvear

Con los tradicionales costillares al ensartador como gran atractivo, la Fiesta Nacional de la Ganadería vivirá este sábado uno de sus momentos más esperados, con la participación de productores, empresarios, dirigentes y visitantes de todo el país.

Edición 45º de la Fiesta Nacional de la Ganadería 2026.

Edición 45º de la Fiesta Nacional de la Ganadería 2026.

Foto: Yemel Fil
Edición 45º de la Fiesta Nacional de la Ganadería 2026.

Edición 45º de la Fiesta Nacional de la Ganadería 2026.

La celebración, considerada la más importante del oeste argentino, reúne durante cinco jornadas una amplia agenda de propuestas vinculadas al sector ganadero, comercial, industrial, cultural, social y educativo, consolidándose como uno de los eventos productivos más importantes del calendario nacional.

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Más días de fiesta y más de 300 expositores de todo el país

Entre las principales novedades de esta edición sobresale la incorporación formal de una jornada extra, con la inauguración oficial realizada este miércoles al mediodía, ampliando la duración de la cita y ofreciendo más tiempo para recorrer cada uno de los espacios.

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En esta oportunidad, la Expo Comercial, Industrial, Artesanal y Ganadera contará con más de 300 expositores provenientes de distintos puntos del país, quienes muestran productos, servicios, tecnología y desarrollos vinculados a la producción y la industria.

La programación artística continuará durante cuatro noches consecutivas con una grilla que combinará artistas locales, regionales y figuras de reconocimiento nacional.

Fiesta Nacional de la Ganadería: Expo Ganadera y anuncios varios

En el acto inaugural de la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería, el presidente del Clúster Ganadero Agustín Fernández destacó el crecimiento del sector, pidió más presupuesto, obras en caminos rurales y respaldo legislativo para el plan de destete precoz. Por su parte, el director de Ganadería de la Provincia Roberto Ríos respondió con anuncios sobre conectividad, digitalización y continuidad de políticas productivas.

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La ganadería mendocina volvió a mostrar su potencial, pero también dejó en claro cuáles son las cuentas pendientes para sostener el crecimiento. En el acto de apertura de la Expo Ganadera, en el marco de la 45° edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, referentes del sector destacaron el momento favorable que atraviesa la actividad, aunque reclamaron mayor respaldo para consolidar el desarrollo productivo.

Este sábado se desarrollará el almuerzo de la Fiesta Nacional de la Ganadería

El almuerzo de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, con los emblemáticos costillares al ensartador, se ha convertido en un evento en sí mismo que atrae a los principales referentes de cámaras empresarias, entidades rurales y personalidades del mundo de la política tanto provincial como nacional. Además congrega a un gran número de turistas, que se sienten atraídos por el aroma de un asado sin igual.

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Fiesta Nacional de la Ganadería, sorteo de la camioneta.

Fiesta Nacional de la Ganadería, sorteo de la camioneta.

El almuerzo no solo es una delicia culinaria, sino también un espacio ideal para disfrutar de excelente comida en buena compañía. Los tradicionales costillares al ensartador son la pieza central del evento, reconocido incluso por su propuesta para el Récord Guinness como el asado más grande del mundo.

Desde sus humildes inicios en el Club Banco Nación de General Alvear con apenas 350 comensales, creció de manera exponencial y en la actualidad reúne a más de 1.500 personas.

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Destrezas criollas en el marco de la Fiesta Nacional de la Ganadería

La Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas es un evento de gran importancia donde se exalta la tradición y el trabajo del hombre de campo. Dentro de esta celebración, las destrezas criollas ocupan un lugar fundamental.

Las destrezas criollas, y en particular la prueba de riendas, son una manifestación vibrante de la habilidad ecuestre. Esta competencia no solo pone a prueba la destreza del jinete, sino también la conexión íntima entre el hombre y su caballo.

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Los juegos y pruebas que se realizaban en los inicios de la Fiesta eran actividades tradicionales que no requerían una destreza avanzada, sino que ponían a prueba las habilidades básicas del jinete. Boleada del choique, carreras americanas, entre otras. Con el tiempo, estas pruebas evolucionaron hacia desafíos más técnicos, y en la actualidad requieren un mayor nivel de preparación y dominio del caballo.

Y uno de los eventos más esperados será, sin dudas, la gran jineteada del domingo, que contará con más de 70 montas, tropillas campeonas y figuras reconocidas del ambiente tradicionalista.

La Peña de la Fiesta Nacional de la Ganadería

Para este viernes, un espectáculo que no falla y muy popular en la región: Algarroba.com, celebrando sus 25 años de trayectoria. Esa noche en el escenario mayor también se dará a conocer a la nueva Embajadora Nacional de la Ganadería.

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Medios Andinos presente en la edición 45 de la Fiesta Nacional de la Ganadería

Desde el centro neurálgico de la exposición, miles de visitantes pueden observar un espacio especialmente diseñado para acercar la experiencia de los medios al público, con la participación de Sitio Andino, Cadena Andina, CTC, TVA, Canal 6, Proa y Radio Aconcagua como alianza estratégica de comunicación junto a Diario Los Andes, marcas que forman parte de una cobertura integral de uno de los eventos productivos y sociales más importantes de la provincia.

fiesta de la ganadería 2026, stand Medios Andinos

La edición 2026 de la Fiesta Nacional de la Ganadería ya está en marcha y promete volver a convertir a General Alvear en el epicentro productivo, cultural y turístico del oeste argentino durante cinco jornadas consecutivas.

La programación de la edición 45º de la Fiesta Nacional de la Ganadería

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