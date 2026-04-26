Fiesta Nacional de la Ganadería: qué reclamos del 2025 fueron atendidos y cuáles siguen pendientes.

La Fiesta Nacional de la Ganadería suele ser un eco de las demandas del sector productivo del sur de la provincia de Mendoza . En 2025, la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear le hizo una serie de reclamos, tanto al gobierno provincial como al nacional . Cuáles exigencias fueron atendidas y cuáles siguen pendientes.

Dicha entidad, en ese entonces conducida por Ramiro Labay , ahora presidida por Germán Herrada , planteó la necesidad de mejoras de infraestructura, obra pública y energía , así como en reformas impositivas y normativas . A un año de esas propuestas -y a pocos días de celebrarse una nueva edición de la Fiesta - algunas registraron avances, mientras que otras permanecen sin resolverse.

El eje de las demandas planteadas el año pasado por la Cámara durante el tradicional discurso estuvo en promover acciones para que la actividad continúe en crecimiento para alcanzar el objetivo planteado en el Plan Ganadero Bovino y que la provincia se autoabastezca. Para ello, los empresarios realizaron diversas propuestas.

Una de las cosas que pidieron fue la actualización de la Ley Apícola. "Ya tiene 25 años de antigüedad y ha quedado muy obsoleta", declaró Labay en ese entonces. El oficialismo recibió el reclamo y redactó un proyecto para modernizar la normativa para acompañar el crecimiento de la apicultura en Mendoza, con nuevas herramientas de control y de ordenamiento territorialmente de las colmenas y potencias a la miel mendocina. La iniciativa si bien todavía no se concretó, se encuenta en la Legislatura en pleno tratamiento y ya cuenta con media sanción de Diputados.

image.png Apicultura.

A su vez, Labay solicitó a las autoridades seguir con las gestiones para concretar la obra del gasoducto para beneficiar a General Alvear y San Rafael. En este último año hubo avances, tras varios idas y vueltas. El intendente sanrafaelino, Omar Félix, anunció recientemente que los trabajos estarán finalizados en unos meses.

Se trata de una obra muy esperada en el sur. Según explicaron desde el municipio, los trabajos se centran en el empalme del gasoducto que proviene desde La Mora con el nuevo tendido ejecutado por la comuna. En paralelo, se llevan adelante ensayos de resistencia y hermeticidad, controles de soldadura y pruebas en el ramal de alta presión, que se extiende desde la intersección de calles Iselín y Granaderos hasta la planta ubicada en cercanías del Arco de Ingreso.

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Demandas pendientes por obras clave en el sur

Los empresarios de General Alvear vienen poniendo sobre la mesa una serie de obras estructurales que consideran imprescindibles para el desarrollo productivo de la región. Entre los principales pedidos aparece el proyecto de trasvase del Río Grande al Atuel. Se trata de una iniciativa largamente discutida en Mendoza, especialmente en el sur, donde productores y entidades sostienen que el trasvase permitiría optimizar el uso del recurso hídrico y fortalecer la matriz productiva.

En paralelo, durante la Fiesta de la Ganadería de 2025, la Cámara empresaria demandó por el acueducto El Tigre-Bowen, obra que, sostuvieron, apunta a mejorar la calidad del servicio y reducir los cortes de agua. Es una obra que data de la década del 70 y que ha sido retomada en distintas oportunidades sin avances significativos.

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El año pasado también reclamaron poner en marcha las centrales hidroeléctricas de Los Nihuiles. Al respecto, el Gobierno de Mendoza anunció a principios del 2026 que encaró la licitación para modernizar estos sistemas. A su vez, informaron que, por el Sistema Diamante, de competencia nacional, trabajan para licitarla en conjunto para que sea más atractiva para los inversores.

Reclamos al Gobierno nacional

Uno de los pedidos a la Nación por parte de los empresarios fue la eliminación del cepo cambiario. En ese sentido, el Gobierno y el Banco Central avanzaron en la quita de las restricciones para comprar dólares. El fin del impuesto País también fue solicitado, y tuvo su cese definitivo a partir de enero de este año.

A su vez, la gestión del presidente Javier Milei logró la sanción de la reforma laboral, con cambios profundos en el régimen de trabajo argentino requeridas por el sector empresarial. "Es urgente e imperiosa una reforma laboral que facilite la contratación de nuevos trabajadores con salarios dignos y empleo de calidad", reclamaron desde la Cámara en aquel entonces.

Demandas pendientes que dependen de la Nación

A la par, desde el sur mendocino pidieron reformas impositivas y del sistema previsional. Estas son dos iniciativas que el mandatario prometió instalar en el Congreso Nacional este año. En el caso de las jubilaciones, se trataría de una transformación estructural, sin regímenes especiales y moratorias para establecer haberes proporcionales a los aportes reales. Para reducir impuestos y simplificar el sistema, el Ejecutivo reduciría la carga tributaria.

Javier Milei, cumbre de la paz en Suiza.jpg El presidente Javier Milei. Foto: Reuters

Fiesta de la Ganadería 2026

La 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas se desarrollará del 6 al 10 de mayo en el departamento de General Alvear. El evento incluye diversas actividades como la Peña y el Almuerzo, conocido por los emblemáticos costillares al ensartador, que atrae a los principales referentes de cámaras empresarias, entidades rurales y personalidades del mundo de la política tanto provincial como nacional.

A su vez, uno de los momentos más celebrados fue el anuncio de artistas que formarán parte de la grilla de espectáculos de la Fiesta: