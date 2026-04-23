23 de abril de 2026
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Fiesta Nacional de la Ganadería

El Almuerzo Tradicional de la Fiesta Nacional de la Ganadería suma atractivo: sortean una Ford Ranger 0KM

El evento central de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas se realizará el 9 de mayo. Ya están a la venta los números para participar.

Fiesta Nacional de la Ganadería, sorteo de la camioneta.

Fiesta Nacional de la Ganadería, sorteo de la camioneta.

Foto: Yemel Fil

La propuesta reúne a los costillares más famosos del país, una variada oferta gastronómica y la presencia de referentes del ámbito político, empresarial y dirigencial, tanto a nivel provincial como nacional.

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El gran atractivo en el almuerzo de la Fiesta Nacional de la Ganadería: una camioneta 0KM

Como cierre del evento, se realizará el sorteo de una Ford Ranger 0KM, uno de los principales incentivos de esta tradicional celebración.

El Almuerzo se llevará a cabo el próximo sábado 9 de mayo y los números ya se encuentran a la venta.

Cómo comprar y qué incluye el ticket para el almuerzo de la Fiesta Nacional de la Ganadería

Los interesados pueden adquirirlos en la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear, ubicada en Paso de los Andes 525, o solicitarlos vía telefónica al 2625-529163.

El cartón habilita a:

  • Ingresar al Almuerzo Tradicional
  • Participar del sorteo de la camioneta
  • Acceder a la Expo Comercial en el Predio Ferial
  • Disfrutar del festival de destrezas criollas

El valor es de $225.000 y puede abonarse en tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito.

Fiesta Nacional de la Ganadería: almuerzo y la chance de ganarse una camioneta

Embed - CONTINÚA LA VENTA DE NÚMEROS PARA EL SORTEO DE LA CAMIONETA O KM

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