El Almuerzo Tradicional de la Fiesta Nacional de la Ganadería suma atractivo: sortean una Ford Ranger 0KM

Con el paso de los años, el Almuerzo Tradicional se consolidó como uno de los eventos más convocantes de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, y participar resulta cada vez más accesible para el público.
El evento central de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas se realizará el 9 de mayo. Ya están a la venta los números para participar.
Con el paso de los años, el Almuerzo Tradicional se consolidó como uno de los eventos más convocantes de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, y participar resulta cada vez más accesible para el público.
La propuesta reúne a los costillares más famosos del país, una variada oferta gastronómica y la presencia de referentes del ámbito político, empresarial y dirigencial, tanto a nivel provincial como nacional.
Como cierre del evento, se realizará el sorteo de una Ford Ranger 0KM, uno de los principales incentivos de esta tradicional celebración.
El Almuerzo se llevará a cabo el próximo sábado 9 de mayo y los números ya se encuentran a la venta.
Los interesados pueden adquirirlos en la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear, ubicada en Paso de los Andes 525, o solicitarlos vía telefónica al 2625-529163.
El cartón habilita a:
El valor es de $225.000 y puede abonarse en tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito.