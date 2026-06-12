San Rafael realizará visitas al secano para prevenir riesgos durante el invierno

Defensa Civil Mendoza trabajará en el secano de San Rafael con los puesteros.

Con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo y acompañar a las familias que habitan en las zonas más alejadas del departamento, el Municipio de San Rafael , a través de Defensa Civil Mendoza y la Dirección de Arraigo , llevará adelante una serie de visitas al secano sanrafaelino para brindar recomendaciones de cara a la temporada invernal.

La iniciativa se desarrollará en conjunto con el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA) e incluirá encuentros con puesteros de distintos sectores del departamento.

Las primeras visitas se realizarán esta semana en la zona de El Sosneado , donde se compartirán pronósticos climáticos, medidas preventivas y estrategias para afrontar las bajas temperaturas y posibles contingencias meteorológicas.

El objetivo es acercar información útil a quienes viven y desarrollan sus actividades en sectores alejados, donde las condiciones climáticas pueden generar complicaciones durante el invierno.

Advierten sobre los cambios en el comportamiento del clima durante invierno

El titular de Defensa Civil, Hugo Crescitelli, explicó que el cambio climático ha generado nuevas condiciones que obligan a reforzar las medidas de prevención.

"Antes el puestero estaba preparado para nevadas de varios días. Hoy las nevadas pueden aparecer en cualquier momento, ser muy breves pero de gran magnitud, por lo que es importante estar atentos y preparados", señaló.

Recomendaciones para proteger a las familias y a los animales en invierno

Durante los encuentros también se abordarán aspectos relacionados con el cuidado de los animales, principal sustento económico de muchas familias que viven en el secano.

Además, se buscará fortalecer los canales de comunicación entre los habitantes de estas zonas y los organismos de emergencia para mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales situaciones críticas.

"Queremos acercar pequeñas recomendaciones para que sepan cuándo es conveniente salir al campo y cuándo no, anticipándonos a situaciones que puedan poner en riesgo a las personas y a los animales", agregó Crescitelli.

La prevención, una herramienta fundamental

Desde Defensa Civil Mendoza remarcaron que la prevención constituye uno de los pilares del trabajo que se desarrolla durante todo el año y que estas acciones permiten reducir riesgos, mejorar la preparación de las comunidades rurales y fortalecer el acompañamiento del Estado en los sectores más alejados del departamento.

Las recorridas continuarán en diferentes puntos del secano sanrafaelino durante las próximas semanas, con el objetivo de acercar información y herramientas que permitan afrontar de manera más segura la temporada invernal.