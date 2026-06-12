12 de junio de 2026
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Sitio Andino
Maipú Municipio

Maipú Municipio fue reconocido por su programa de recuperación de aceite de cocina usado

Gracias a la iniciativa de Maipú Municipio, se recolectaron cerca de 60.000 litros de aceite que evitaron la contaminación de millones de litros de agua.

Reconocimiento para Maipú Municipio.

Reconocimiento para Maipú Municipio.

Por Sitio Andino Departamentales

Maipú Municipio recibió una mención especial por su compromiso con el cuidado del ambiente y la protección de los recursos hídricos. El reconocimiento fue otorgado por la Universidad de Congreso, que destacó la implementación del Programa ACUS, una iniciativa destinada a recuperar aceites de cocina usados y evitar su impacto negativo sobre el agua y el ambiente.

La distinción puso en valor una política ambiental que combina la gestión responsable de residuos con acciones concretas para promover la sostenibilidad y la economía circular.

Recuperaron 60.000 litros de aceite usado en Maipú Municipio

Gracias al trabajo desarrollado a través del programa, durante 2025 y lo que va de 2026 se recolectaron aproximadamente 60.000 litros de aceite de cocina usado.

La tarea se llevó adelante en conjunto con un promedio de 15 empresas maipucinas, permitiendo retirar de circulación una importante cantidad de residuos altamente contaminantes.

Según destacaron desde el municipio, esta acción evitó la contaminación de alrededor de 40 millones de litros de agua, una cifra que refleja el impacto ambiental positivo de la iniciativa.

Un reconocimiento vinculado al cuidado del agua

La edición 2026 de la distinción tuvo como eje el lema impulsado por la UNESCO para el Día Mundial del Agua: "Donde fluye el agua, crece la igualdad".

La consigna busca promover la reflexión sobre el acceso al agua, la equidad, la sustentabilidad y la necesidad de construir comunidades más inclusivas y comprometidas con el cuidado de los recursos naturales.

Cómo funciona el Programa ACUS

El Programa ACUS se desarrolla sin costo para el municipio, los vecinos ni los comerciantes que participan de la iniciativa. Su principal objetivo es recuperar el aceite vegetal usado de cocina para evitar que sea arrojado a las cañerías o a la vía pública, prácticas que generan graves consecuencias ambientales.

Entre los principales problemas que provoca la incorrecta disposición de este residuo se encuentran:

  • La contaminación del agua.

  • La obstrucción de redes cloacales.

  • El deterioro del suelo.

  • La afectación de ecosistemas y especies.

De residuo contaminante a energía renovable

Una vez recuperado, el aceite de cocina usado es reutilizado, principalmente para la producción de biodiésel, contribuyendo al desarrollo de energías renovables y fomentando la economía circular.

De esta manera, un residuo altamente contaminante se transforma en un recurso útil, generando beneficios ambientales y promoviendo prácticas más sostenibles para toda la comunidad.

La distinción otorgada a Maipú reconoce precisamente ese trabajo sostenido, que combina educación ambiental, gestión responsable de residuos y protección de uno de los recursos más valiosos: el agua.

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