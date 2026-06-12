12 de junio de 2026
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Sitio Andino
Provincia de Mendoza

Leandro Brey eligió descansar en la provincia de Mendoza mientras Boca redefine su futuro,

El jugador de Bica aprovechó el descanso del plantel y mostró su paso por rutas y paisajes de la provincia de Mendoza.

Brey en los paisajes nevadas de la provincia de Mendoza, en el ingreso a Las Leñas.

Brey en los paisajes nevadas de la provincia de Mendoza, en el ingreso a Las Leñas.

En su recorrido por Ruta Nacional 40.

En su recorrido por Ruta Nacional 40.

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Por Claudio Altamirano

Mientras el plantel profesional del Club Atlético Boca Juniors está de licencia, uno de los jóvenes nombres que despierta expectativas en el club aprovechó el descanso para recorrer la provincia de Mendoza. El arquero Leandro Brey visitó distintos puntos turísticos y compartió imágenes que rápidamente generaron repercusión entre hinchas y seguidores del fútbol.

En medio del proceso de reconstrucción deportiva que atraviesa Boca Juniors, con semanas de definiciones internas y la mirada puesta en el regreso a los entrenamientos, el joven arquero Leandro Brey aprovechó el receso otorgado al plantel de Primera División, que se extiende hasta el próximo 17 de junio, para realizar una escapada por territorio mendocino.

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Leandro Brey en Potrerillos.

Leandro Brey en Potrerillos.

El recorrido de Brey por los destinos de la provincia de Mendoza

De acuerdo con publicaciones difundidas en redes sociales vinculadas al mundo xeneize y en las propias cuentas del futbolista, el recorrido incluyó algunos de los escenarios más emblemáticos de la provincia. Desde el Dique Potrerillos, en el norte mendocino, hasta el sur provincial con paso por Malargüe y el centro de esquí Las Leñas, Leandro Brey mostró parte de sus días de descanso lejos del ruido del fútbol profesional.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención fue la presencia del arquero en distintos puntos de Malargüe. Entre las imágenes compartidas aparecieron postales del Reloj del Cincuentenario, ubicado en pleno centro de la ciudad, recorridos por el Parque del Ayer y registros sobre la Ruta Provincial 222 rumbo a Las Leñas.

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Su paso por Las Leñas

Su paso por Las Leñas

También hubo espacio para capturas sobre la Ruta Nacional 40, especialmente en el tramo que une El Sosneado con La Consulta, atravesando paisajes característicos de la zona de montaña..

La visita no pasó inadvertida entre aficionados locales y seguidores de Boca. En una de sus historias de Instagram, Brey resumió su experiencia con una frase breve, distendida y futbolera: “La mejor provincia papá”, un comentario que rápidamente encontró eco entre mendocinos y fanáticos del arquero, en un momento donde el fútbol argentino vive días de pausa mientras la atención internacional se concentra en la competencia mundialista.

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El Reloj del Cincuentenario en su Instagram.

El Reloj del Cincuentenario en su Instagram.

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