22 de abril de 2026
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Malargüe

Malargüe dice presente en la Fiesta Nacional de la Ganadería con Milagros Oces

La joven participará del evento nacional que reúne al sector productivo del oeste argentino.

Milagros Oces.

Milagros Oces.

 Por Claudio Altamirano

Milagros Oces es la Embajadora del departamento de Malargüe ante la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas. La joven de 19 años representará a los malargüinos en el tradicional evento que se realizará del 6 al 10 de mayo en General Alvear.

Autoridades comunales proclamaron oficialmente a Milagros Oces en la ceremonia que estuvo acompañada por familiares , y que celebraron su designación como nueva Embajadora de Malargüe ante uno de los eventos más representativos del calendario productivo de la provincia de Mendoza. La Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas tendrá lugar en el departamento de General Alvear.

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La Embajadora de Malargüe

Milagros Oces, de 19 años, cursa actualmente la Licenciatura en Enfermería y es egresada de la Escuela Técnica Industrial Minera (ESTIM). Su elección no solo destaca su trayectoria, sino también su compromiso con la comunidad y su proyección como referente cultural.

La joven cuenta con experiencia en este tipo de representaciones. En 2024 fue coronada Reina de la Fiesta Departamental de la Papa, celebrada en la localidad de La Junta, y en 2025 alcanzó el cetro nacional al obtener el cetro de Reina de la Fiesta Nacional del Chivo, uno de los eventos más emblemáticos de Malargüe.

Durante su presentación, la flamante embajadora expresó su entusiasmo por formar parte de la Fiesta Nacional de la Ganadería, destacando el orgullo que significa representar a Malargüe, departamento con fuerte identidad ganadera y arraigo a las tradiciones rurales.

La participación de Milagros Oces buscará fortalecer los lazos entre departamentos y visibilizar el potencial productivo del sur mendocino en un escenario de relevancia nacional.

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