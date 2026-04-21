21 de abril de 2026
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Fiesta Nacional de la Ganadería

La historia que explica por qué la Fiesta Nacional de la Ganadería es hoy una de las más grandes del país

El histórico reconocimiento llegó en 1995 con la Resolución 900 y marcó un antes y un después para la Fiesta Nacional de la Ganadería, que hoy celebra su 45° edición.

La Fiesta Nacional de la Ganadería festeja su edición 45º.

La Fiesta Nacional de la Ganadería festeja su edición 45º.

En el recuerdo se remarca en la historia que en el año 1994, la Feria del Ternero Mendocino había logrado un importante crecimiento y se venía trabajando para lograr la nacionalización de la cita. Lo que era un anhelo se materializó al año siguiente, dando paso a lo que hoy es la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas. Desde aquel momento pasaron 31 años, aniversario que se celebra en esta 45° edición de la fiesta más grande del oeste argentino, que comenzará el próximo 6 de mayo.

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Fiesta Nacional de la Ganadería, miles de visitantes cada año se acercan a General Alvear

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El trabajo de todo un pueblo para conseguir transformarse en la Fiesta Nacional de la Ganadería

Como todo lo que rodea al evento, el laurel se consiguió con mucho trabajo. La Secretaría de Turismo de la Nación requería de un relevamiento socioeconómico de General Alvear (principalmente habitacional y de servicios) que demostrara e ilustrara los méritos del departamento sureño, evidenciando su capacidad organizativa y su proyección como sede de un evento de carácter nacional.

En 1995, el contador Rubén Di Paolo (quien fuera presidente de la Cámara de Comercio en ese entonces) recibió la Resolución 900 que declaró a la celebración como Fiesta Nacional. A partir de ese reconocimiento, el evento comenzó a consolidarse como un punto de encuentro clave para el sector ganadero, no solo de Mendoza sino de toda la región cuyana y provincias vecinas, con la participación de productores, cabañeros, técnicos y referentes del ámbito agropecuario.

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Chicos y grandes comparte la música autóctona en cada jornada de la Fiesta Nacional de la Ganadería.

Chicos y grandes comparte la música autóctona en cada jornada de la Fiesta Nacional de la Ganadería.

La Fiesta Nacional de la Ganaderia y una evolución sostenida y pujante con el paso de cada edición

Desde ese momento, la evolución de la Fiesta ha sido constante, logrando posicionarse en el calendario nacional y atrayendo visitantes de todo el país e incluso de otras naciones. Año tras año, miles de personas participan de sus actividades, que incluyen exposiciones ganaderas, remates, jornadas técnicas, espectáculos artísticos y propuestas gastronómicas, consolidando un movimiento económico significativo para el departamento.

La sumatoria de actividades que representan de una u otra manera a la cultura y la idiosincrasia alvearense hicieron que la propuesta sea muy amplia y variada, logrando traspasar el ámbito estrictamente ganadero para incorporar propuestas culturales, comerciales y turísticas.

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La danza se hace presente en todas las noches de la Fiesta Nacional de la Ganadería.

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Una vidriera del sector productivo y un moto económico para General Alvear

Actualmente, la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas no solo funciona como vidriera del sector productivo, sino también como un motor económico para General Alvear, con altos niveles de ocupación hotelera, incremento en el consumo local y una fuerte dinámica comercial durante los días de su realización, beneficiando a distintos rubros vinculados al turismo y los servicios.

Otro de los aspectos que marcó un antes y un después fue el cambio del concepto de “reina” al de “embajadora” a la hora de elegir a la representante nacional de ganadería. Se dejó atrás el enfoque en estándares físicos para valorar carisma, compromiso y conocimiento de las raíces culturales, en línea con una mirada más actual e inclusiva.

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La embajadora de la ganadería es elegida cada año.

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La Fiesta Nacional de la Ganadería un reflejo de una identidad que se transmite de generación en generación

A tres décadas de su reconocimiento nacional, la Fiesta de la Ganadería se mantiene como uno de los eventos más representativos del interior productivo argentino, reflejando no solo el trabajo del sector ganadero, sino también la identidad, el esfuerzo y la proyección de toda una comunidad.

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La Fiesta más popular del oeste argentino.

La Fiesta más popular del oeste argentino.

Pero más allá de los números y el crecimiento, la Fiesta es, sobre todo, el reflejo de una identidad que se transmite de generación en generación. Es el encuentro de familias, el orgullo de los productores, el trabajo silencioso de quienes hacen patria en zonas áridas y la celebración de una cultura que se mantiene viva. En cada edición, General Alvear reafirma su esencia y demuestra que, cuando hay esfuerzo colectivo y sentido de pertenencia, los sueños pueden convertirse en historia.

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La jineteada, símbolo de la Fiesta Nacional de la Ganadería.

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