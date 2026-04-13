Día de Campo en General Alvear: convocatoria, tradición y anuncios para la Fiesta Nacional de la Ganadería

El tradicional Día de Campo marcó el inicio de la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, que se desarrollará del 6 al 10 de mayo en el departamento de General Alvear.
Costillares a la llama, música en vivo y un gran marco de público marcaron el inicio de la Fiesta Nacional de la Ganadería en General Alvear.
El tradicional Día de Campo marcó el inicio de la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, que se desarrollará del 6 al 10 de mayo en el departamento de General Alvear.
La jornada tuvo lugar en Agropecuaria Los Huarpes, en el distrito de Soitué, donde desde temprano comenzaron a llegar autoridades, productores, empresarios y público en general para participar de una propuesta que combinó actividades productivas, gastronomía y espectáculos.
La apertura se realizó pasadas las 9.00 horas con el clásico desayuno de mate cocido y tortas fritas. Luego, muchos de los asistentes participaron de un recorrido técnico por el establecimiento anfitrión, donde se expusieron prácticas vinculadas a la producción ganadera y el uso de tecnología aplicada al sector.
En paralelo, el predio principal se fue llenando de música y propuestas gastronómicas. El Grupo Herencia puso ritmo a la jornada, acompañando tanto la previa del almuerzo como el cierre.
Uno de los grandes atractivos del Día de Campo fue la propuesta en gastronomía, con platos tradicionales como costillares y vacío a la llama, además de chorizos y el regreso del locro como opción destacada.
El cierre dulce también tuvo impronta regional, con un cheesecake cuyano que completó la experiencia culinaria.
Uno de los momentos más celebrados fue el anuncio de artistas que formarán parte de la grilla de espectáculos de la Fiesta.
En el marco de la jornada también se presentó a la nueva Embajadora de la Ganadería de General Alvear. Se trata de Antonella Palazzolo, de 21 años, quien reemplaza a Federica Sáez y tendrá la responsabilidad de representar al departamento durante la Fiesta.
“Digo con mucho orgullo que soy la nueva embajadora departamental de la Ganadería. Estoy muy comprometida en mantener la identidad de esta Fiesta y defender esta actividad tan importante para nuestra región”, expresó.