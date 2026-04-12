General Alvear dio inicio a la Fiesta Nacional de la Ganadería con el tradicional Día de Campo

El sábado, General Alvear celebró el Día de Campo, antesala a la Fiesta Nacional de la Ganadería.

El pasado sábado 11 de abril se realizó el Día de Campo , evento que marcó el inicio oficial de la 45ª Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas , uno de los encuentros productivos y culturales más importantes del oeste argentino. La tradicional celebración tendrá su desarrollo central del 6 al 10 de mayo de 2026 en General Alvear , con actividades destinadas al sector productivo y al público en general.

La jornada comenzó a las 9.00 en el establecimiento Agropecuaria Los Huarpes SRL , ubicado en el paraje Soitué , a unos 18 kilómetros de la ciudad de General Alvear . Allí, productores, autoridades y público compartieron el tradicional desayuno campero , que incluyó tortas fritas y yerbeado , una costumbre que simboliza el espíritu rural del encuentro.

Luego del desayuno, se realizaron charlas técnicas y una recorrida por el establecimiento , donde se exhibieron modelos de ganadería bajo riego , una práctica que se posiciona como una de las principales apuestas para el crecimiento del sector en Mendoza . Más tarde, los participantes se trasladaron a una carpa con capacidad para 400 personas , donde disfrutaron de un locro tradicional . El menú continuó con costillares, vacíos y carnes a la llama , uno de los sellos distintivos del evento y una de las propuestas gastronómicas más esperadas por los asistentes.

Como ocurre cada año, el Día de Campo también contó con una marcada presencia política , ya que funciona como el lanzamiento institucional de la Fiesta Nacional de la Ganadería . En ese marco, el ministro de Producción , Rodolfo Vargas Arizu , se refirió a las demandas planteadas por las cámaras empresariales del sur provincial .

Consultado sobre un reciente comunicado del sector, el funcionario afirmó: "Fue intempestivo, no muy bien (recibido) porque nosotros asistimos permanentemente a todas las reuniones y mi teléfono está abierto a todos para preguntarme, para decirme, para reunirnos", y agregó: "Eso de mandar notas exigiendo y poniendo temas que no son, inclusive, nuestros porque son nacionales, no le digo que molesta, pero sí inquieta".

Ulpiano Suarez, día de campo El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, en el Día de Campo en General Alvear.

Por su parte, la vicegobernadora Hebe Casado remarcó que el Gobierno mantiene diálogo con el sector privado. “No estamos cerrados a las críticas, somos un gobierno que trabajamos en conjunto con ellos, que venimos haciendo lo que ellos nos proponen en la medida que, obviamente, nuestro presupuesto nos lo permite”, expresó.

Durante el encuentro también participó el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, quien se refirió a la necesidad de construir consensos políticos de cara a los próximos años. “ Mendoza nos necesita trabajando todos juntos para que a los mendocinos les vaya bien. Para que a la gente que se rompe el lomo laburando pueda llegar a fin de mes, para que los chicos puedan estudiar, para poder producir, poder generar empleo, poder tener acceso a la vivienda propia, eso es lo que viene", afirmó.

La ganadería bajo riego, eje del crecimiento productivo

Uno de los ejes centrales del Día de Campo fue la promoción de la ganadería bajo riego, considerada una herramienta estratégica para el desarrollo del sector. Durante las recorridas técnicas se mostraron sistemas de forraje bajo riego tradicional y mediante pivot central, orientados a mejorar la productividad y la eficiencia en la producción.

En ese contexto, el presidente de la Específica de Ganadería y del Clúster Ganadero, Agustín Fernández, destacó el potencial de estos modelos productivos. “Este modelo productivo no solo se trata de aumentar la cantidad de animales, sino también de mejorar la producción en kilos de carne, aprovechando al máximo los recursos disponibles”, explicó.

Agustín Fernández - Ganadería - Día del campo 2026 Agustín Fernández, presidente de la Específica de Ganadería y del Clúster Ganadero.

El dirigente también remarcó que existen numerosas oportunidades para reconvertir establecimientos rurales. “Hay muchas fincas que pueden reconvertirse y adaptarse a este esquema. Estamos en un establecimiento que refleja justamente ese tipo de producción, con sistemas que combinan eficiencia y sustentabilidad”, señaló.

Además, subrayó el rol del Clúster Ganadero como espacio de articulación entre instituciones. “Buscamos que los productores se acerquen, planteen sus necesidades y encuentren un lugar donde todas las instituciones estén alineadas. Hoy hay un trabajo conjunto entre cámaras, organismos sanitarios, entidades técnicas y el Estado que debemos aprovechar para fortalecer la ganadería en Mendoza”, indicó.

Energía solar y tecnología, claves para el campo mendocino

Durante la jornada también se confirmó que el Clúster Ganadero avanza en un programa para incorporar kits de energía solar en puestos rurales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la productividad en zonas alejadas.

La iniciativa toma como antecedente el sistema implementado con antenas satelitales, que permitió que más de 500 productores accedieran a conectividad mediante un esquema de financiamiento accesible. Ahora, el objetivo es ampliar esa lógica a la provisión de energía eléctrica.

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Según explicó Fernández, extender redes eléctricas tradicionales resulta actualmente "prácticamente inalcanzable, tanto por los costos como por la falta de financiamiento", mientras que la energía solar ha avanzado notablemente en los últimos años. "Hoy la energía solar ha tenido tal avance que prácticamente pone a una vivienda en las mismas condiciones que si estuviera abastecida por energía tradicional", afirmó.

El dirigente también destacó el impacto de la digitalización de trámites, como el Documento de Tránsito Electrónico (DTE) y el DUT implementados por SENASA, que permiten a los productores realizar gestiones de manera online, reduciendo costos y tiempos de traslado.

Un evento que anticipa la gran fiesta ganadera

El Día de Campo se realiza desde el año 2000 como antesala de la Fiesta Nacional de la Ganadería, consolidándose con el tiempo como una de las actividades más esperadas del calendario alvearense.

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Durante este encuentro, los asistentes pueden conocer de cerca el trabajo rural, con demostraciones en vivo de tareas ganaderas y técnicas productivas fundamentales para la economía regional. A la vez, la propuesta incluye degustaciones gastronómicas típicas, que buscan poner en valor las tradiciones rurales y la identidad cultural del sur mendocino.

Con este primer encuentro, General Alvear ya comenzó a vivir el clima previo de una de las celebraciones más representativas del sector, que del 6 al 10 de mayo volverá a reunir a productores, empresas y visitantes de distintos puntos del país en torno a la ganadería, la producción y las tradiciones rurales.