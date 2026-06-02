2 de junio de 2026
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Sitio Andino
General Alvear

Tres escuelas de General Alvear recibirán financiamiento para desarrollar proyectos ambientales

La propuesta en General Alvear busca que las ideas surgidas en las aulas se conviertan en acciones concretas con impacto positivo en la comunidad y el ambiente.

Escuelas de Geenral Alvear recibieron financiamiento para desarrollar proyectos ambientales.

Escuelas de Geenral Alvear recibieron financiamiento para desarrollar proyectos ambientales.

Por Sitio Andino Departamentales

Los proyectos ambientales que nacieron en las aulas de General Alvear comenzaron a dar un paso importante hacia su concreción. En el marco del concurso “Ambiente Modo On”, la Municipalidad realizó la entrega de los premios económicos a las escuelas ganadoras, con el objetivo de que puedan desarrollar durante este año las iniciativas socioambientales elaboradas por sus estudiantes.

La actividad contó con la participación del intendente Alejandro Molero y de representantes de las instituciones educativas distinguidas.

Proyectos de educación que buscan generar impacto positivo

La propuesta apunta a transformar las ideas en acciones concretas, promoviendo la participación de jóvenes en la búsqueda de soluciones innovadoras para los desafíos ambientales de la comunidad.

El primer puesto fue para la Escuela Técnica Jorge Barraquero, que presentó el proyecto ECOSENSE, una iniciativa que propone la instalación de estaciones de reciclaje inteligentes equipadas con sensores.

El objetivo es fomentar la separación de residuos y fortalecer la educación ambiental tanto en espacios públicos como en establecimientos educativos.

Un laberinto ecológico para aprender jugando en General Alvear

El segundo lugar correspondió a la Escuela Nicolás Luna, gracias a su proyecto “Green Maze”.

La propuesta consiste en la construcción de un laberinto elaborado con botellas recicladas, pensado para promover el aprendizaje y la conciencia ambiental entre niños y niñas a través del juego y la experiencia interactiva.

Tecnología para aprovechar residuos orgánicos

Por su parte, la Escuela Enore de Monte, del distrito de Bowen, obtuvo el tercer puesto con un proyecto orientado al aprovechamiento sostenible de residuos.

La iniciativa contempla el desarrollo de un horno pirolítico, capaz de transformar restos de poda y residuos orgánicos en biochar, un material utilizado para mejorar la calidad y fertilidad de los suelos.

Convertir las ideas en realidades

El asesor de Gestión Ambiental del municipio, Denis Rabanal, destacó que uno de los principales objetivos del concurso es evitar que las propuestas queden solamente plasmadas en un proyecto escrito.

"El espíritu de Ambiente Modo On es que las ideas puedan concretarse, transformarse en acciones reales y generar un impacto positivo en la comunidad", señaló. Con la entrega de los fondos, estudiantes y docentes comienzan ahora una nueva etapa: convertir sus iniciativas en proyectos concretos que contribuyan al cuidado del ambiente, la innovación y el desarrollo local.

La experiencia también busca fortalecer el compromiso de las nuevas generaciones con la sostenibilidad y demostrar que las soluciones a muchos de los desafíos ambientales pueden surgir desde las propias escuelas.

Embed - EL “LABERINTO VERDE” UNA INICIATIVA CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL

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