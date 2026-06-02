La grave situación estructural de Flybondi: deudas, cancelaciones y desguace directivo

La profunda crisis operativa y financiera que atraviesa la empresa flybondi alcanzó su punto más crítico al registrarse jornadas donde la compañía operó con apenas una aeronave activa en todo el país. Esta drástica reducción de su capacidad de transporte dejó en tierra a miles de pasajeros y provocó su desaparición total del tablero de Aeroparque.

La alarmante parálisis de la low cost responde a un severo deterioro en su infraestructura actual. De las 13 aeronaves Boeing 737-800 que componen su flota registrada, 12 permanecen fuera de servicio debido a deudas acumuladas con proveedores de mantenimiento y serios conflictos vinculados al pago del leasing.

Como consecuencia directa de este vacío logístico, la empresa se vio obligada a cancelar al menos una docena de viajes en un solo día, afectando a más de 2.200 usuarios en diferentes rutas de cabotaje . El impacto se siente con fuerza en las terminales aéreas, donde los reclamos por demoras y reprogramaciones pasaron a ser una constante.

¿Qué factores financieros complican cada vuelo de la empresa?

El frente económico de la compañía se encuentra fuertemente presionado por la Justicia y el mercado comercial. En las últimas semanas se registraron nuevos pedidos de embargo sobre las cuentas bancarias de la aerolínea a raíz de reclamos laborales por despidos y acuerdos incumplidos.

A este ahogo financiero se le suma una pérdida notable en su participación del mercado de cabotaje, donde cayó a una concentración cercana al 10%. Además, los altos costos operativos y del combustible obligaron a la firma a cancelar rutas internacionales, como la conexión entre Puerto Iguazú y Lima.

Viernes 9 de Mayo, aeropuertos argentinos, vuelos, arribos, partidas, pasaje, pasajeros, volar, low cost Complejo escenario para la aerolínea Flybondi Foto: Cristian Lozano

¿Cómo impacta la crisis dirigencial en el futuro de la aerolínea?

La debacle operativa coincide con una reconfiguración interna drástica en los puestos de mando de la organización. A fines de mayo se desvincularon de manera simultánea Mauricio Sana, quien se desempeñaba como CEO desde 2020, junto a los directivos de las áreas comercial y de comunicación.

Bajo el control actual del fondo COC Global Enterprise, vinculado al empresario Leonardo Scatturice, el sector aeronáutico mira con desconfianza la regularidad de los servicios. Distintas versiones señalan que el grupo ya evalúa una reconversión estructural hacia los negocios tecnológicos y el comercio electrónico en el exterior.

El complejo escenario que enfrenta la aerolínea pionera del bajo costo en el país pone un gran signo de pregunta sobre la continuidad de sus prestaciones, dejando a los usuarios desamparados ante la falta de respuestas y con severas sanciones gubernamentales en provincias como Río Negro debido a los reiterados incumplimientos.