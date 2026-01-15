Sancionan a Flybondi por la cancelación de más de 100 vuelos sin aviso previo

En un total de 150 vuelos que afectaron a más de 22 mil pasajeros, laAdministración Nacional de Aviación Civil (ANAC) decidió labrar actas de infracción contra la aerolínea Flybondi. La medida responde a quejas y denuncias de usuarios a quienes se les cancelaron los viajes sin aviso previo, en plena temporada alta.
En caso de comprobarse las denuncias, el organismo podría aplicar sanciones económicas y disponer cancelaciones de operaciones en el país.
Sancionan a Flybondi por irregularidades en los vuelos
La ANAC, en su rol de autoridad de control y fiscalización del transporte aéreo, decidió sancionar a la empresa Flybondi por irregularidades en la prestación de sus servicios.
El organismo, dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, tomó conocimiento de la situación tras recopilar reclamos realizados por usuarios tanto en la página web de la empresa como a través de denuncias formales por presuntas vulneraciones de derechos, lo que podría derivar en sanciones adicionales para la compañía.
De esta manera, se labraron actas de infracción, mediante las cuales funcionarios públicos certifican acciones indebidas u omisiones por parte de las aerolíneas. En caso de comprobarse la responsabilidad de Flybondi por cancelaciones reiteradas y sin previo aviso, podrían aplicarse sanciones económicas e incluso la suspensión temporal de sus operaciones como servicio aerocomercial en el país.
Cancelaciones masivas: la respuesta oficial de Flybondi
Durante la primera quincena de enero y el inicio de la segunda, Flybondi registró una fuerte ola de cancelaciones que afectó a más de 22.000 pasajeros.
En concreto, entre el 8 y el 12 de enero, la compañía aérea canceló unos 125 vuelos regionales. La situación se extendió hasta el martes 13, cuando 24 de los 47 vuelos programados fueron suspendidos, lo que provocó largas esperas yfalta de respuestas para los pasajeros, que debieron aguardar por reprogramaciones.
Ante este escenario, desde Flybondi informaron que las cancelaciones masivas respondieron a “cuestiones operativas y de disponibilidad de flota ”. En ese sentido, aseguraron que el servicio se normalizará durante el transcurso de la semana, una vez que se incorporen cuatro nuevas aeronaves al país.