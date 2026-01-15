Sancionan a Flybondi por la cancelación de más de 100 vuelos sin aviso previo

Multan a Flybondi por la cancelación de más de 100 vuelos sin aviso previo

En un total de 150 vuelos que afectaron a más de 22 mil pasajeros , la Administración Nacional de Aviación Civil ( ANAC ) decidió labrar actas de infracción contra la aerolínea Flybondi . La medida responde a quejas y denuncias de usuarios a quienes se les cancelaron los viajes sin aviso previo , en plena temporada alta.

En caso de comprobarse las denuncias, el organismo podría aplicar sanciones económicas y disponer cancelaciones de operaciones en el país .

La ANAC , en su rol de autoridad de control y fiscalización del transporte aéreo, decidió sancionar a la empresa Flybondi por irregularidades en la prestación de sus servicios .

El organismo, dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía , tomó conocimiento de la situación tras recopilar reclamos realizados por usuarios tanto en la página web de la empresa como a través de denuncias formales por presuntas vulneraciones de derechos , lo que podría derivar en s anciones adicionales para la compañía.

De esta manera, se labraron actas de infracción, mediante las cuales funcionarios públicos certifican acciones indebidas u omisiones por parte de las aerolíneas. En caso de comprobarse la responsabilidad de Flybondi por cancelaciones reiteradas y sin previo aviso, podrían aplicarse sanciones económicas e incluso la suspensión temporal de sus operaciones como servicio aerocomercial en el país.

Cancelaciones masivas: la respuesta oficial de Flybondi

Durante la primera quincena de enero y el inicio de la segunda, Flybondi registró una fuerte ola de cancelaciones que afectó a más de 22.000 pasajeros.

En concreto, entre el 8 y el 12 de enero, la compañía aérea canceló unos 125 vuelos regionales. La situación se extendió hasta el martes 13, cuando 24 de los 47 vuelos programados fueron suspendidos, lo que provocó largas esperas y falta de respuestas para los pasajeros, que debieron aguardar por reprogramaciones.

Ante este escenario, desde Flybondi informaron que las cancelaciones masivas respondieron a “cuestiones operativas y de disponibilidad de flota ”. En ese sentido, aseguraron que el servicio se normalizará durante el transcurso de la semana, una vez que se incorporen cuatro nuevas aeronaves al país.

Fuente: Filo.news