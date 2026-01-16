La DGE acreditó el pago de dos ítems importantes para docentes y celadores: cuál es el monto.

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este viernes se realizó la acreditación de la primera cuota correspondiente a la ayuda para útiles escolares e indumentaria. La medida beneficia a docentes y celadores de la provincia de Mendoza , dando cumplimiento a lo pactado en las últimas mesas paritarias con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE).

Desde el gobierno escolar destacaron que el pago de estas sumas, que se perciben por única vez, busca garantizar que los trabajadores de la educación cuenten con los recursos necesarios de cara al inicio del ciclo lectivo .

Recursos públicos La Municipalidad de Mendoza moderniza veredas y fachadas en escuelas y edificios municipales

Educación Superior La DGE lanzó una carrera renovada que responde a los desafíos del turismo moderno

El acuerdo establece un esquema de tres desembolsos que se completará en abril. El detalle para cada sector es el siguiente:

La DGE efectivizó el pago de la primera cuota de útiles escolares e indumentaria.

El monto total acordado asciende a $300.000.

1° Cuota: $100.000 (acreditados este viernes 16 de enero).

2° Cuota: $170.000 (a depositarse el viernes 20 de febrero).

3° Cuota: El remanente se abonará junto con los haberes de abril.

Para Celadores (Indumentaria y vestimenta):

El monto total acordado es de $280.000.

1° Cuota: $90.000 (acreditados este viernes 16 de enero).

2° Cuota: $160.000 (a depositarse el viernes 20 de febrero).

3° Cuota: El monto restante se cancelará con los haberes de abril.

Celadores lunes - 394627

"De esta forma, el gobierno escolar cumple con voluntad y compromiso los acuerdos realizados y establecidos con el gremio en los últimos encuentros paritarios", señalaron fuentes oficiales de la DGE.

Con esta medida, las autoridades buscan brindar previsibilidad a los trabajadores estatales del sector educativo en un contexto de organización para el regreso a las aulas.