16 de enero de 2026
La DGE acreditó el pago de dos ítems importantes para docentes y celadores

Tras un acuerdo entre la Dirección General de Escuelas y el SUTE, se oficializó el primer depósito de tres pagos para indumentaria y útiles escolares.

Foto: Gobierno de Mendoza
 Por Natalia Mantineo

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este viernes se realizó la acreditación de la primera cuota correspondiente a la ayuda para útiles escolares e indumentaria. La medida beneficia a docentes y celadores de la provincia de Mendoza, dando cumplimiento a lo pactado en las últimas mesas paritarias con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE).

docentes
DGE: cronograma de pagos y montos

El acuerdo establece un esquema de tres desembolsos que se completará en abril. El detalle para cada sector es el siguiente:

Para Docentes (Ayuda para útiles escolares):

El monto total acordado asciende a $300.000.

  • 1° Cuota: $100.000 (acreditados este viernes 16 de enero).

  • 2° Cuota: $170.000 (a depositarse el viernes 20 de febrero).

  • 3° Cuota: El remanente se abonará junto con los haberes de abril.

Para Celadores (Indumentaria y vestimenta):

El monto total acordado es de $280.000.

  • 1° Cuota: $90.000 (acreditados este viernes 16 de enero).

  • 2° Cuota: $160.000 (a depositarse el viernes 20 de febrero).

  • 3° Cuota: El monto restante se cancelará con los haberes de abril.

Celadores lunes - 394627

"De esta forma, el gobierno escolar cumple con voluntad y compromiso los acuerdos realizados y establecidos con el gremio en los últimos encuentros paritarios", señalaron fuentes oficiales de la DGE.

Con esta medida, las autoridades buscan brindar previsibilidad a los trabajadores estatales del sector educativo en un contexto de organización para el regreso a las aulas.

