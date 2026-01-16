La DGE acreditó el pago de dos ítems importantes para docentes y celadores

Por Natalia Mantineo 16 de enero de 2026 - 08:10
(DGE) informó que este viernes se realizó la acreditación de la primera cuota correspondiente a la ayuda para útiles escolares e indumentaria. La medida beneficia a Dirección General de Escuelas docentes y celadores de la provincia de Mendoza, dando cumplimiento a lo pactado en las últimas mesas paritarias con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE).
Desde el gobierno escolar destacaron que el pago de estas sumas, que se perciben por única vez, busca
garantizar que los trabajadores de la educación cuenten con los recursos necesarios de cara al inicio del ciclo lectivo.
La DGE efectivizó el pago de la primera cuota de útiles escolares e indumentaria.
DGE: cronograma de pagos y montos
El acuerdo establece un esquema de tres desembolsos que se completará en abril. El detalle para cada sector es el siguiente:
Para Docentes (Ayuda para útiles escolares):
El monto total acordado asciende a $300.000.
1° Cuota: $100.000 (acreditados este viernes 16 de enero).
2° Cuota: $170.000 (a depositarse el viernes 20 de febrero).
3° Cuota: El remanente se abonará junto con los haberes de abril. Para Celadores (Indumentaria y vestimenta):
El monto total acordado es de $280.000.
1° Cuota: $90.000 (acreditados este viernes 16 de enero).
2° Cuota: $160.000 (a depositarse el viernes 20 de febrero).
3° Cuota: El monto restante se cancelará con los haberes de abril.
"De esta forma, el gobierno escolar cumple con voluntad y compromiso los acuerdos realizados y establecidos con el gremio en los últimos encuentros paritarios", señalaron fuentes oficiales de la DGE.
Con esta medida, las autoridades buscan brindar previsibilidad a los trabajadores estatales del sector educativo en un contexto de organización para el regreso a las aulas.