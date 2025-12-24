La DGE confirmó el pago de ítems para docentes y celadores: cuál es el monto

Dirección General de Escuelas: los pagos se realizarán en enero, febrero y abril de 2026. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad







La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que docentes y celadores recibirán pagos en concepto de ayuda escolar e indumentaria durante 2026, tras el acuerdo firmado con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE). Los montos se acreditarán en tres cuotas, distribuidas en enero, febrero y abril.

Docentes y celadores recibirán ayuda económica por útiles e indumentaria Según lo establecido, los docentes recibirán una ayuda en útiles escolares equivalente a $300.000, que será abonada por única vez durante 2026. El esquema de pago contempla tres acreditaciones: $100.000 el viernes 16 de enero, $170.000 el viernes 20 de febrero y el monto restante junto con los haberes de abril.

En paralelo, los celadores percibirán $280.000 en concepto de indumentaria o vestimenta, también en tres etapas. Los pagos serán de $90.000 el viernes 16 de enero, $160.000 el viernes 20 de febrero y el saldo restante con los haberes de abril de 2026.

Desde el Gobierno Escolar señalaron que estos beneficios alcanzan a todo el personal dependiente de la DGE y forman parte de los compromisos asumidos en paritarias con el SUTE, destacando la continuidad del diálogo institucional.