24 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Ayuda económica

La DGE confirmó el pago de ítems para docentes y celadores: cuál es el monto

La DGE y el SUTE firmaron el acta de acuerdo en la Subsecretaría de Trabajo, fijando montos y fechas de acreditación para personal docente y celadores.

Dirección General de Escuelas: los pagos se realizarán en enero, febrero y abril de 2026.

Dirección General de Escuelas: los pagos se realizarán en enero, febrero y abril de 2026.

Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Sociedad

La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que docentes y celadores recibirán pagos en concepto de ayuda escolar e indumentaria durante 2026, tras el acuerdo firmado con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE). Los montos se acreditarán en tres cuotas, distribuidas en enero, febrero y abril.

Docentes y celadores recibirán ayuda económica por útiles e indumentaria

Según lo establecido, los docentes recibirán una ayuda en útiles escolares equivalente a $300.000, que será abonada por única vez durante 2026. El esquema de pago contempla tres acreditaciones: $100.000 el viernes 16 de enero, $170.000 el viernes 20 de febrero y el monto restante junto con los haberes de abril.

Lee además
Secundaria 2026: la DGE lanzó los cuadernillos obligatorios de Lengua y Matemática
Dónde descargarlos

La DGE habilitó los cuadernillos de Lengua y Matemática que se usarán desde el primer día de clases
La decisión de la DGE sobre la continuidad de los docentes suplentes de Mendoza. Imagen de archivo
Boletín Oficial

La decisión de la DGE sobre la continuidad de los docentes suplentes de Mendoza

En paralelo, los celadores percibirán $280.000 en concepto de indumentaria o vestimenta, también en tres etapas. Los pagos serán de $90.000 el viernes 16 de enero, $160.000 el viernes 20 de febrero y el saldo restante con los haberes de abril de 2026.

Desde el Gobierno Escolar señalaron que estos beneficios alcanzan a todo el personal dependiente de la DGE y forman parte de los compromisos asumidos en paritarias con el SUTE, destacando la continuidad del diálogo institucional.

Temas
Seguí leyendo

El plan con el que la DGE redujo drásticamente los niveles críticos en las aulas de Mendoza

Mendoza castiga al bullying: comienzan a multar a padres de alumnos que ejerzan acoso escolar

La DGE moderniza y acorta otra tecnicatura para impulsar la salida laboral inmediata

Parque General San Martín: corte de tránsito durante la fiestas

Navidad y Año Nuevo: hasta qué hora permanecerá abierto el comercio en Mendoza

Seguí el recorrido de Papá Noel en vivo y en directo

A tener en cuenta: el boleto de micro volverá a aumentar en Mendoza

En videos, lo que dejó el fuerte temporal en Buenos Aires: calles inundadas, autos flotando e incidentes

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de diciembre: números ganadores del sorteo 3333
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de diciembre: números ganadores del sorteo 3333

Las Más Leídas

Mendoza inicia la reconstrucción de la Ruta Nacional 143 que une San Rafael y San Carlos
Plazos, tramos e inversión

Mendoza inicia la reconstrucción de la Ruta Nacional 143 que une San Rafael y San Carlos

Cañada Seca estrena su nueva costanera en San Rafael, un espacio pensado para el disfrute de todos video
A orillas del Atuel

Cañada Seca estrena su nueva costanera en San Rafael, un espacio pensado para el disfrute de todos

El deportista atraviesa horas decisivas
Esperanza y cautela

Qué dicen los médicos sobre el estado de salud de Juan Cruz Yacopini

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de diciembre: números ganadores del sorteo 3333
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de diciembre: números ganadores del sorteo 3333

A cuánto se irá el boleto de transporte en Mendoza con el próximo aumento.
A RECALCULAR

A tener en cuenta: el boleto de micro volverá a aumentar en Mendoza