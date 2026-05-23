23 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Sistema Único de Boleto Electrónico

Estas son las zonas donde todavía no hay SUBE en Mendoza: por qué siguen esperando

El Gobierno de Mendoza confirmó que todavía hay departamentos sin SUBE. La Provincia asegura que continúa gestionando ante Nación. Mirá la entrevista.

¿Cuáles son los departamentos mendocinos que aún esperan la SUBE?
¿Cuáles son los departamentos mendocinos que aún esperan la SUBE?


Foto: Yemel Fil
 Por Celeste Funes

Aunque la SUBE ya llegó a varias regiones de la provincia de Mendoza, todavía hay zonas que permanecen fuera del sistema nacional. El Gobierno detalló cuáles son los departamentos pendientes y explicó por qué la incorporación del sistema electrónico aún no tiene fecha confirmada.

Actualmente, el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) funciona en el Gran Mendoza, la zona Este y también en San Rafael. De acuerdo con Natalio Mema, ministro de Gobierno, este es administrado por un fideicomiso del Banco Nación, a través de Nación Servicios, y uno de los principales requisitos para habilitarlo es que las ciudades superen los 200 mil habitantes.

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“La métrica que utilizan es que ellos la implementan en ciudades que tengan más de 200.000 habitantes”, explicó el funcionario.

En ese sentido, detalló a Noticiero Andino que Mendoza logró incorporar a la zona Este tomando a los departamentos como una región integrada y no de manera individual. Algo similar ocurrió con Lavalle, que fue incorporado al área metropolitana para poder acceder al sistema. Además, sostuvo que San Rafael sí supera el umbral poblacional exigido para contar con SUBE.

Los departamentos mendocinos que aún esperan la SUBE

Actualmente, las zonas que todavía no tienen implementado el sistema son:

  • Valle de Uco
  • Malargüe
  • General Alvear

Pese a ello, el ministro aseguró que el pedido ya fue realizado ante Nación y que las gestiones continúan desde hace tiempo. “El pedido está hecho, lo tenemos hecho ya hace muchos años. Logramos este avance importante en la zona Este y vamos a seguir empujándolo”, afirmó.

Embed - SISTEMA SUBE: QUÉ PASA EN VALLE DE UCO, ALVEAR Y MALARGÜE

Sin embargo, aclaró que no existen fechas confirmadas para una futura incorporación. “No depende de nosotros, pero sí puedo decirles que estamos permanentemente gestionando para poder tener SUBE en toda la provincia”, agregó.

La SUBE llegó al este provincial en mayo

El Sistema Único de Boleto Electrónico llegó a principios de mayo al Este de la provincia de Mendoza. De esta manera, los usuarios de los recorridos del transporte público en San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz pudieron también acceder a los beneficios de la SUBE.

Luego de implementarse en Lavalle, este sistema de pago del boleto -que ya funciona en el Gran Mendoza y San Rafael- arribó a la Zona Este provincial. Los pasajeros lograron utilizar la app MendoTran Cuándo Subo para consultar los horarios en tiempo real y abonar con la Tarjeta SUBE, tarjetas bancarias y códigos QR de billeteras virtuales.

Beneficios disponibles con SUBE

  • Carga a Bordo: para acreditar las cargas electrónicas directamente en el colectivo.
  • Atributo a Bordo: para activar o actualizar beneficios sociales también apoyando la tarjeta en el validador.
  • Beneficios sociales otorgados por la provincia de Mendoza, como tarifas diferenciales o abonos específicos según el tipo de usuario o la frecuencia de uso del transporte.
  • Descuentos por transbordo: los usuarios van a poder acceder pagando con la tarjeta SUBE a los descuentos por combinaciones de colectivos.

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