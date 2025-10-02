La SUBE aterriza en Lavalle: ¿cuál será la próxima zona que contará con el servicio?.

A partir de la próxima semana, Lavalle se suma al Sistema único de Boleto Electrónico (SUBE), igualando la experiencia de pago y beneficios del Gran Mendoza y San Rafael. El próximo destino en contar con el servicio será la zona Este , cuyos trámites ya fueron presentados ante la autoridad nacional.

Un dato a tener en cuenta es que tanto los usuarios de Lavalle como los futuros usuarios de la zona Este podrán acceder no solo a los beneficios vigentes, sino también a los que dispone SUBE , como son el de Trasbordo o Usuario frecuente, entre otros.

Una excelente noticia para los lavallinos que utilizan el transporte público : desde la próxima semana, la Tarjeta SUBE comenzará a operar en el departamento. Esta medida, fruto de un acuerdo entre la Provincia y el municipio, busca integrar a Lavalle plenamente en el moderno sistema de movilidad Mendotran .

El servicio de SUBE, en unos meses se implementará en la zona Este.

Con esta implementación, los usuarios de la empresa Prestaciones, que opera en la zona, podrán acceder a los mismos abonos y beneficios que ya disfrutan los habitantes del Gran Mendoza. Además de los abonos actuales, la llegada de SUBE suma importantes ventajas:

Medios de pago abiertos: mayor flexibilidad para la recarga y uso.

Trasbordo con descuento: un beneficio clave para quienes necesitan usar más de una unidad.

Abono usuario frecuente: un reconocimiento para los viajeros habituales.

SUBE.PNG Los lavallinos contarán con medios de pago abierto, que permitirá mayor flexibilidad para la recarga y uso.

Tecnología en el bolsillo

La experiencia de viaje se complementa con la aplicación Mendotran Cuando Subo, que ahora estará disponible para los usuarios de Lavalle, permitiendo:

Consultar en tiempo real la llegada de los colectivos a las paradas.

Seguir el recorrido de las unidades en el mapa.

Buscar paradas cercanas y guardar favoritas para recibir alertas.

cuando subo

Adaptación progresiva: convivencia y expansión

La transición en Lavalle será gradual. La Provincia anunció una etapa de convivencia entre la nueva Tarjeta SUBE y el sistema de tarjetas actual utilizado por Prestaciones. Esto permitirá una adaptación progresiva tanto de los usuarios, que tendrán tiempo para migrar al nuevo medio de pago, como de los comercios que deberán habilitarse para la recarga de SUBE.

¿Y el resto de los departamentos?

Hasta ahora, la Tarjeta SUBE estaba limitada al Gran Mendoza y San Rafael. Sin embargo, la integración de Lavalle es la primera piedra de un ambicioso plan de expansión territorial que se completará en cuatro etapas, llevando el servicio a la totalidad de la provincia:

Primera etapa: Lavalle (a partir de la próxima semana).

Segunda etapa: Zona Este (incluye San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz).

Tercera etapa: Valle de Uco (Tupungato, Tunuyán y San Carlos).

Cuarta etapa: El resto de los recorridos que actualmente no están incluidos en la Zona Sur (Malargüe y General Alvear, que junto a San Rafael componen la Zona Sur).

"Se completaron todas las instancias requeridas por la autoridad nacional para habilitar la puesta en marcha del sistema en la zona Este. El próximo paso consiste en la instalación del equipamiento. Ya fueron elevadas las solicitudes correspondientes ante Nación Servicios", indicaron a Sitio Andino desde Transporte.

62c88d9f48c7e.jpg Los usuarios mendocinos deben cargar la tarjeta SUBE con más frecuencia debido al aumento del boleto.

Desde la Subsecretaría, además, indicaron que "como ocurrió para la implementación en Lavalle, ya se presentó la información técnica de cada servicio, incluyendo numeración y denominación de líneas, trazados de recorridos, horarios y frecuencias. También se llevaron adelante inspecciones en campo para definir la ubicación de las validadoras en los colectivos y de los concentradores en las bases operativas".

Una vez completado el proceso, toda la provincia de Mendoza estará unificada bajo el sistema SUBE, garantizando una mejora sustancial en la calidad, transparencia y beneficios del servicio de transporte público provincial. ¡Mendoza viaja mejor con SUBE y Mendotran!