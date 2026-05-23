23 de mayo de 2026
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Día Nacional del Cine: por qué se recuerda hoy, 23 de mayo

Cada 23 de mayo se conmemora el Día Nacional del Cine en Argentina. Conocé los detalles de efeméride en esta nota.

Día Nacional del Cine: por qué se recuerda hoy, 23 de mayo

Día Nacional del Cine: por qué se recuerda hoy, 23 de mayo

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 23 de mayo se celebra en Argentina el Día Nacional del Cine, una efeméride que homenajea la primera película argumental del país: La Revolución de Mayo, dirigida por Mario Gallo y estrenada en el Teatro Ateneo de Buenos Aires el 23 de mayo de 1909.

El film, dividido en quince cuadros, recrea los acontecimientos ocurridos en Buenos Aires durante la Semana de Mayo de 1810, hechos que marcaron el inicio del proceso independentista argentino.

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Hoy es el Día Nacional del Cine

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El estreno de La Revolución de Mayo (realizado originalmente el 22 de mayo de 1909 como anticipo de los festejos del Centenario de la Patria) refleja influencias del cine francés de la época. Su puesta en escena es marcadamente teatral, con decorados pintados sobre telones (incluso el Cabildo se representa movido por el viento), la cámara funciona como un espectador fijo y la narración se construye a través de intertítulos, mientras la imagen acompaña como ilustración del relato.

Dado que Mario Gallo era inmigrante italiano, sus obras incorporaban naturalmente las formas narrativas predominantes en Europa en ese momento, aunque resulta significativo que eligiera relatos basados en la historia argentina.

De manera casi fortuita, una copia de este film se conservó y fue redescubierta en 1960 entre latas de películas antiguas. Posteriormente fue restaurada por la Aprocinain y hoy puede volver a ser disfrutada.

Film restaurado de "La Revolución de Mayo"

Embed - INCAA TV: La Revolución de Mayo (film restaurado de 1909)

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 23 de mayo, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

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